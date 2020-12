Die Begrenzung des Bakterienwachstums im Trinkwasser an den Entnahmestellen sowie der Verbrühschutz sind wichtige Themen zum Schutz von Patienten und Personal in Gesundheitseinrichtungen, Senioren- und Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und Kliniken.

Auch die Ergonomie ist ein Schlüsselelement, das berücksichtigt werden muss, damit die Armaturen den Bedürfnissen der verschiedenen Nutzerinnen und Nutzern gerecht werden: das bedeutet eine einfache Funktionsweise und hygienische Bedienung mit dem Handgelenk, Ellenbogen oder Unterarm.

Sanitärarmaturen müssen daher so konzipiert sein, dass sie diesen sehr spezifischen Bedürfnissen gerecht werden.

Wie erfüllen die von DELABIE entwickelten sequentiellen Mischbatterien diese Erwartungen?

Ergonomie

Eine sequentielle Mischbatterie ist ein Einhebelmischer, der die Öffnung und Einstellung der Temperatur durch eine einfache seitliche Bewegung des Hebels ermöglicht, anstatt wie bei herkömmlichen Mischern einer seitlichen und dann vertikalen Bewegung. Daher ist die Bedienung einer sequentiellen Mischbatterie einfacher.

Darüber hinaus sind die sequentiellen Mischer mit Hygienehebeln ausgestattet: darunter versteht man lange Hebel, die speziell für die Bedienung mit dem Ellbogen oder Handgelenk entwickelt wurden und sowohl für Patienten als auch für das Pflegepersonal Komfort und Ergonomie bieten.

Die Ergonomie der sequentiellen Mischbatterien von DELABIE ist somit perfekt an die Bedürfnisse von Gesundheitseinrichtungen, Senioren- und Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und Kliniken angepasst.

Auf Nummer sicher gehen

Der sequentielle Mechanismus zwingt den Benutzer, die Armatur über Kaltwasser zu öffnen und zu schließen, wodurch jegliche Verbrühungsgefahr beim Öffnen der Mischbatterie ausgeschlossen wird. Darüber hinaus sind alle sequentiellen Mischbatterien von DELABIE so konzipiert, dass der Benutzer sich nicht verbrennen kann, wenn er den Armaturenkörper berührt, da der Warmwasserdurchfluss thermisch abgesc

hirmt ist.

Schließlich bietet DELABIE sequentielle Mischer mit einer Thermostatkartusche an, die trotz Druck- und Durchflussschwankungen in der Trinkwasserinstallation für eine stabile Entnahmetemperatur sorgt. Diese Kartusche garantiert auch eine vollständige Abschaltung des Warmwassers im Falle eines Kaltwasserausfalls, wodurch jegliche Verbrühungsgefahr ausgeschlossen wird.

Verbrühungsschutz ist mit den sequentiellen Mischbatterien von DELABIE gewährleistet.

Begrenzung des Bakterienwachstums

Der in Armaturen und Rohrleitungen natürlich gebildete Biofilm enthält 99,5 % der Bakterien. Nur 0,5 % der Bakterien befinden sich im Wasser. Da es unmöglich ist, die Bildung von Biofilm zu vermeiden, muss sein Wachstum überwacht werden, um die Vermehrung der pathogenen Bakterien zu begrenzen.

Die sequentiellen Mischbatterien von DELABIE, mit Thermostat oder mechanisch, wurden so konzipiert, dass sie ein sehr kleines Wasservolumen enthalten und in ihrem Inneren keine Ablagerungsmöglichkeiten für Bakterien bieten. Dies beschränkt die Entwicklung des Biofilms und damit die Entwicklung pathogener Bakterien wie Legionella/Legionellose, Pseudomonas aeruginosa etc.

Des Weiteren hat sich gezeigt, dass ein Überschuss an Biofilm sehr oft aus Kreuzflüssen zwischen Warm- und Kaltwasser in der Trinkwasser-Installation resultiert. Rückflussverhinderer sind die Hauptursache, da sie ausfallen, sobald sich Verunreinigungen in ihnen ablagern. Aus diesem Grund verbietet die neuste französische Norm „NF Medical“ Rückflussverhinderer an Armaturen.

Die Thermostattechnik von DELABIE arbeitet ohne Rückflussverhinderer (patentiertes System). Kreuzflüsse zwischen Warm- und Kaltwasser sind auch nach mehreren Jahren der Nutzung nicht möglich.

Schließlich öffnen die sequentiellen Mischbatterien von DELABIE über Kaltwasser, was die Probenahme für bakteriologische Tests im Gegensatz zu allen anderen auf dem Markt erhältlichen Mischbatterien ermöglicht. Letztere lassen oftmals ein Rinnsal von Warmwasser durchlaufen, sobald der Mischer geöffnet wird.

