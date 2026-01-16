In Fußballstadien muss Sanitärtechnik vor allem eines leisten: zuverlässig funktionieren, auch wenn es richtig voll wird. Genau deshalb hat der 1. FC Lokomotive Leipzig seine Anlagen modernisiert und sich für Lösungen von DELABIE entschieden. Dieses Projekt zeigt sehr deutlich, worauf es in stark frequentierten Bereichen ankommt.

Zum Einsatz kommen berührungslose Armaturen, die Wasser sparen und Hygiene verbessern, sowie widerstandsfähige Edelstahlprodukte, die selbst hoher Belastung und gelegentlichem Vandalismus standhalten. Thermostatische Sicherheitslösungen sorgen zudem für stabile Temperaturen, auch wenn viele Zapfstellen gleichzeitig genutzt werden.

Wie wichtig das Thema für den Verein ist, bringt Geschäftsführer Herr Mieth klar auf den Punkt:

„Nachhaltigkeit ist für uns seit Jahren ein wichtiges Thema. Dadurch wollen wir unseren Beitrag zum Wohle der Umwelt leisten. Darüber hinaus möchten wir dabei auch Ressourcen und Kosten sparen, um den 1. FC Lok für die Zukunft gut aufzustellen. Mit DELABIE haben wir einen Partner an der Seite, der uns im Sanitärbereich dabei unterstützt. In den letzten beiden Jahren konnten wir bereits einige Projekte gemeinsam umsetzen und werden auch in den kommenden Jahren weitere Konzepte angehen“, sagt Herr Mieth, Geschäftsführer des 1. FC Lokomotive Leipzig.

Für Installateure zeigt die Case Study eindrucksvoll, wie robuste Produkte, einfache Wartung und nachhaltige Technik im Zusammenspiel echten Mehrwert schaffen, für Betreiber, Nutzer und den langfristigen Betrieb.