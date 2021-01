Die Auszeichnung

Die „ICONIC AWARDS: Innovative Interior“ entdecken und prämieren die besten Innovationen der Inneneinrichtungsindustrie. Sie verfolgen einen ganzheitlichen Designanspruch: Möbel, Leuchten und Armaturen werden nicht mehr nur als Solitäre gesehen, sondern als gestaltendes Element innerhalb einer ganzheitlichen Inszenierung.



Das Druckspülsystem ist hygienischer als WCs mit Spülkasten und schützt vor Bakterienwachstum. Der Verzicht auf einen Spülkasten verhindert die Stagnation des Wassers sowie Kalkablagerungen oder Schmutzpartikel in den Sanitäranlagen. Der besonders effiziente Druckspüler von DELABIE sorgt für den vollen Benutzerkomfort.

Er ist direkt an die Wasserversorgung angeschlossen und muss nicht nachgefüllt werden. So kann die Spülung ohne Wartezeit ausgelöst werden. Dank der sehr kurzen Spülzeit ist das Druckspülsystem perfekt an mehrere Nutzungen (hintereinander) angepasst.

Der TEMPOMATIC mit dualer Steuerung von DELABIE bietet eine automatische Spülung bei Verlassen des Nutzers, wenn dieser sich dafür entscheidet, den Druckknopf nicht zu benutzen. Diese duale Steuerung sowie die Hygienespülung gegen Bakterienwachstum alle 24 h nach der letzten Nutzung sorgen für permanente Hygiene des Beckens. Als absolute Neuheit von DELABIE verfügt der TEMPOMATIC mit dualer Steuerung über eine „intelligente“ automatische Spülfunktion. Das System ist in der Lage zu unterscheiden, ob eine kleine oder große Spülmenge notwendig ist (3l/6l einstellbar auf 2l/4l). Um Missbrauch und Verschwendung zu verhindern, ist er mit einer Antiblockiersicherheit AB ausgestattet. Diese verhindert das Blockieren der Armatur in geöffnetem Zustand. Die Spülung erfolgt erst nach Loslassen des Druckknopfes.

Sein Unterputzkasten, von DELABIE patentiert, ist ebenfalls innovativ. Er ist 100 % wasserdicht, variabel und für jede Installationsart geeignet. Die Länge des zuschneidbaren Kastens passt sich an eine Wandstärke von 10 bis 120 mm an.

