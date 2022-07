DELABIE, der Spezialist für Sanitärausstattungen im öffentlich-gewerblichen Bereich freut sich darauf, Sie auf der SHK Essen in Halle 5, Stand 5F20 wieder persönlich zu begrüßen. Als europäischer Marktführer für Armaturen und Sanitärausstattungen in der öffentlich-gewerblichen Sanitärbranche freut sich das Messe-Team der DELABIE Gruppe auf den Austausch über die fünf Produktreihen: Armaturen für den öffentlichen Bereich, Armaturen für Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, Barrierefreiheit und Hygiene-Accessoires, Sanitär-Ausstattung aus Edelstahl und Spezialarmaturen. Lernen Sie die Produktneuheiten am Stand kennen:

Energie- und Wasserersparnis durch geeignete Armaturen

Berührungslose und selbstschließende Armaturen sind im öffentlichen Bereich – nicht nur im Kontext der Corona-Pandemie – unerlässlich, da sie handkontaktfreies Waschen und so maximale Hygiene ermöglichen. Gleichzeitig sind diese Lösungen dank dosierter Wasserabgabe und reduzierter Durchflussmenge besonders wasser- und energiesparend: So zum Beispiel das elektronische Waschtisch-Ventil BINOPTIC, das zu einer Wasserersparnis von 90 % beiträgt. Selbstschluss-Armaturen kommen außerdem ganz ohne zusätzliche elektrische Energie aus.

Sicherheit und Hygiene: Oberste Priorität im Gesundheits- und Pflegebereich

Einrichtungen aus Gesundheit und Pflege sehen sich mit besonders hohen Anforderungen konfrontiert. Besonders punkten können hier die Neuheiten im Bereich der Gesundheitseinrichtungen für Waschtisch und Dusche. Diese kommen aufgrund ihrer Bauweise ganz ohne Rückflussverhinderer aus: Die sequentielle Waschtisch-Thermostatarmatur SECURITHERM BIOCLIP ist abnehmbar zur vollständigen Reinigung und Desinfektion. Die Brause-Thermostatarmatur schützt mit der Securitouch Abschirmung vor Verbrühung am Armaturengehäuse und beugt dank der automatischen Abschaltung bei Kaltwasserausfall Verbrühungen vor.

BLACK SPIRIT: Design und Nachhaltigkeit im öffentlichen Sanitärraum

Nachdem sie die Küchen und Bäder von Privatpersonen erobert hat, stellt sich die Farbe Schwarz auch für Sanitäranlagen im öffentlichen Bereich auf. Die Produktreihe Black Spirit Collection umfasst neben der Sanitär-Ausstattung (Urinale, Waschtische und WCs) die dazu passenden Armaturen, wie etwa der moderne und zugleich sparsame elektronische Urinalspüler TEMPOMATIC 4 für Unterputzmontage. Hinzu kommt eine vollständige Auswahl an Accessoires in matt schwarz. Die gesamte Produktreihe ist mit ihrer robusten Bauweise speziell für den öffentlichen Bereich konzipiert, ist besonders langlebig und sorgt für Wasserersparnisse auch bei intensiver Nutzung. Davon können Sie sich bei der SHK Essen 2022 auf unserem Stand selbst überzeugen.

Das DELABIE Team freut sich auf Ihren Besuch in Halle 5, Stand 5F20. Bis dahin!