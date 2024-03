Besuchen Sie uns vom 19. Bis 22. März an unserem Stand H06 in Halle 6. Wir freuen uns auf Sie!

DELABIE, der Spezialist für Sanitärausstattungen im öffentlich-gewerblichen Bereich freut sich darauf, Sie auf der SHK+E Essen in Halle 6, Stand H06 persönlich zu begrüßen. Als europäischer Marktführer für Armaturen und Sanitärausstattungen in der öffentlich-gewerblichen Sanitärbranche freut sich das Messe-Team der DELABIE Gruppe auf den Austausch über die fünf Produktreihen: Armaturen für den öffentlichen Bereich, Armaturen für Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, Barrierefreiheit und Hygiene-Accessoires, Sanitär-Ausstattung aus Edelstahl und Spezialarmaturen. Lernen Sie die Produktneuheiten am Stand kennen:

Energie- und Wasserersparnis durch geeignete Armaturen

Wassersparen ist nicht nur eine ökologische, sondern auch eine finanzielle Frage und im öffentlichen Bereich unerlässlich. Geeignete berührungslose und selbstschließende Armaturen sind dank dosierter Wasserabgabe und reduzierter Durchflussmenge besonders wasser- und energiesparend. Das Selbstschluss-Ventil TEMPOSOFT 2 mit besonders leichter Betätigung ist für alle Nutzer komfortabel. Mit einer voreingestellten Durchflussmenge von 3 l/min trägt es zu einer Wasserersparnis von bis zu 85 % bei.

Barrierefreiheit und Komfort: Haltegriffe, Duschsitze und Accessoires im Design für Alle mit Be-Line®

Barrierefreie, ästhetische Produkte sind längst kein Nischenthema mehr. Die Produktreihe Be-Line® von DELABIE umfasst designorientierte Haltegriffe, Duschsitze und passende Accessoires in den Farbausführungen matt schwarz, matt weiß und anthrazit-metallic. Der geringe Wandabstand der Be-Line® Haltegriffe und die abgerundeten Griffe mit flacher Vorderseite bieten optimale Griffsicherheit. Die Be-Line® Duschklappsitze sind mit oder ohne Fuß erhältlich. Die rutschfeste Oberfläche lässt sich hochklappen oder abklipsen und durch eine Wandkonsole austauschen, sodass der Platzbedarf minimal ist. Alle Produkte sind mit dem Sicherheitspaket ausgestattet. Das bedeutet eine Garantie von 30 Jahren auf Herstellungsmängel, CE-Kennzeichnung und Tests auf mehr als 200 kg.

Setzen Sie auf schwarz! Funktionalität und Design im öffentlichen Sanitärraum

Nachdem sie die Küchen und Bäder von Privatpersonen erobert hat, stellt sich die Farbe Schwarz auch für Sanitäranlagen im öffentlichen Bereich auf. Die BLACK SPIRIT COLLECTION von DELABIE umfasst neben Sanitär-Ausstattungen (Urinale, Waschtische und WCs) die dazu passenden Armaturen und Accessoires. Die Waschplatz-Spiegelkombination 4 in 1 ist ein wahres Multifunktionstalent, das 4 Funktionen in einem Produkt vereint: Spiegel, elektronischer Seifenspender, elektronisches Ventil, und je nach Modell Luftstrom-Händetrockner oder Papierhandtuchspender.

Die beliebte Armaturenreihe BINOPTIC wird um einen passenden, elektronischen Seifenspender in matt schwarz ergänzt. Er kann mit Flüssigseife, Schaumseife und – bei den Versionen mit Seifentank – sogar mit hydroalkoholischer Desinfektionslösung verwendet werden. Die funktionellen sowie eleganten Formen der BINOPTIC Armaturen und Seifenspender machen dieses Design Duo zu einem Must-Have im öffentlichen Bereich.

