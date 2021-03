Ebenso wird das Bewusstsein für Hygienefragen angesichts der jüngsten Ereignisse zunehmen und die Modernisierung das Sicherheitsniveau der öffentlichen Sanitärräume fördern.

Seit jeher ist das Herzstück der Strategie von DELABIE, Wasser- und Energieersparnis zu garantieren sowie modernste Hygienelösungen und spezifische Funktionalitäten für den öffentlichen Sanitärraum anzubieten.

Hygiene – wichtiger denn je

Im Fokus der Produktlösungen von DELABIE steht aktuell u. a. das Thema Hygiene. Hier werden eine Auswahl unserer Lösungen für das Waschen und die Desinfektion der Hände wie die Waschtisch-Armatur TEMPOMATIC MIX 4 sowie die neue BLACK BINOPTIC Reihe in ihren verschiedenen Ausführungen gezeigt. Daneben wird ebenfalls der elektronische Seifenspender für Wandmontage zu sehen sein. Die elektronischen Armaturen und Accessoires gewährleisten 100 % Hygiene durch ihre berührungslose Funktionsweise.

Energie- und Wasserersparnis: Effizienz und Nachhaltigkeit

Ein weiterer Schwerpunkt der DELABIE-Produkte ist eine hohe Wasser- und Energieersparnis ohne Leistungseinschränkungen und ohne Reduzierung des Nutzerkomforts. Unsere Mitarbeitenden tauschen sich gerne mit Ihnen darüber aus. So zum Beispiel die bereits erwähnte Waschtisch-Armatur BINOPTIC, die zu einer Wasserersparnis von 90 % beiträgt oder Selbstschluss-Armaturen wie die TEMPOMIX 3, die keinerlei Energie benötigt.

Produktneuheiten: Funktionalität und Design

Zu entdecken gibt es für Sie außerdem verschiedenste neue Produktlösungen, die ihre Funktionalitäten mit einem innovativen Design verbinden. Wir stellen beispielsweise vor: Das Urinal FINO und den Waschtisch MINI BAILA aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301, im Bereich Barrierefreiheit die neue Design-Reihe Be-Line®, bestehend aus Haltegriffen und Duschklappsitzen sowie der sequentielle Waschtisch-Einhebelmischer 2641 für Gesundheitseinrichtungen. Das Ende des Jahres 2020 und der Beginn des Jahres 2021 ist nicht nur von Erfolg gekrönt, sondern auch von prestigeträchtigen Auszeichnungen: Der elektronische WC-Druckspüler TEMPOMATIC mit dualer Steuerung, der u. a. den Iconic Award 2021 und den German Design Award 2021 erhielt sowie den Stützklappgriff Be-Line®, der mit dem PLUS X AWARD 2020/2021 ausgezeichnet wurde. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, um mehr über die Eigenschaften unserer Produkte zu erfahren, die die Jurys überzeugt haben.

Daneben können sich die Besucher selbstverständlich auf weitere Produkte und Highlights freuen und während der Messe live und digital mit uns in Kontakt treten. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zu sprechen!

Die ISH wird dieses Jahr erstmals als rein digitale Veranstaltung stattfinden und eine Vielzahl von Angeboten wie Ausstellerpräsentationen, intelligentem Matchmaking unterstützt durch künstliche Intelligenz, Live-Streamings uvm. bereitstellen. Alle Features sind während der Veranstaltung rund um die Uhr und über die verschiedenen Zeitzonen hinweg, weltweit verfügbar. Hier trifft sich die internationale SHK-Branche zum Vernetzen, zum Wissensaustausch, zu Produktpräsentationen und zum Aufzeigen neuer Lösungen und Innovationen.

DELABIE wird sich u. a. mit einer Web Session auf Englisch zum Thema „Hygiene and overconsumption of water in public places: What does the health crisis reveal? How will washrooms have to adapt?“ beteiligen, die Besucher am Donnerstag, den 25.03.2021 um 14 Uhr verfolgen können. Wir zeigen, welche Aspekte im öffentlichen Sanitärraum durch die Coronakrise verschärft werden und welche Lösungen DELABIE anbietet, damit u. a. Schulen, Flughäfen und Krankenhäuser für die Zukunft nach Corona bestens aufgestellt sind.

Darüber hinaus wird es Videopräsentationen der wichtigsten DELABIE-Neuheiten sowie einen virtuellen Besuch unseres Showrooms geben.

Das DELABIE Team freut sich auf Ihren Besuch, in der Zwischenzeit auch gerne auf unserem Profil: https://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/de/ausstellersuche.detail.html/delabie-gmbh.html

Bis bald!

