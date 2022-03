Pressemeldung

DELABIE – Spezialist für Sanitärausstattungen im öffentlich-gewerblichen Bereich freut sich darauf, Sie in Halle 7, Stand 7.114 wieder persönlich begrüßen und die Produktneuheiten am Stand vorstellen zu dürfen. Als europäischer Marktführer für Armaturen und Sanitärausstattungen in der öffentlich-gewerblichen Sanitärbranche freut sich das Messe-Team der DELABIE Gruppe auf den Austausch über die fünf Produktreihen: Armaturen für den öffentlichen Bereich, Armaturen für Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, Barrierefreiheit und Hygiene-Accessoires, Sanitär-Ausstattung aus Edelstahl und Spezialarmaturen.

Energie- und Wasserersparnis: Unser Beitrag zum Umweltschutz

Im Fokus der Produktlösungen von DELABIE stehen u. a. eine hohe Wasser- und Energieersparnis ohne Leistungseinschränkungen und ohne Reduzierung des Nutzerkomforts. Davon können Sie sich bei der IFH Intherm 2022 auf unserem Stand selbst überzeugen. So zum Beispiel das elektronische Waschtisch-Ventil BINOPTIC, das zu einer Wasserersparnis von 90 % beiträgt oder Selbstschluss-Armaturen, die ganz ohne elektrische Energie auskommen. Unsere Sanitär-Ausstattung aus Edelstahl besteht zu 60 % aus recyceltem Material.

Sicherheit und Hygiene: Oberste Priorität

Nicht nur berührungslose und selbstschließende Armaturen sind im Kontext der Corona-Pandemie im öffentlichen Bereich unerlässlich. Besonders punkten können ebenfalls die Neuheiten im Bereich der Gesundheitseinrichtungen für Waschtisch und Dusche, die aufgrund ihrer Bauweise ganz ohne Rückflussverhinderer auskommen: Die sequentielle Waschtisch-Thermostatarmatur SECURITHERM BIOCLIP ist abnehmbar zur vollständigen Reinigung und Desinfektion. Die Brause-Thermostatarmatur schützt mit der Securitouch Abschirmung vor Verbrühung am Armaturengehäuse und beugt dank der automatischen Abschaltung bei Kaltwasserausfall Verbrühungen vor.

DELABIE heißt auch Design

Auf unserem Stand finden Sie sowohl Sanitär-Ausstattung und Armaturen in matt schwarz, womit DELABIE diesen Trend auch in den öffentlichen Raum trägt, als auch weitere designorientierte Montagebeispiele. Hinzu kommen die modernen, elektronischen Betätigungsplatten für Urinalspüler für Unterputzmontage, die Design, Hygiene und Wasserersparnis vereinen. Der mit dem German Design Award ausgezeichnete Duschklappsitz mit Fuß der Serie Be-Line® bringt Barrierefreiheit, Komfort und Ästhetik auf einen Nenner.

Das DELABIE Team freut sich auf Ihren Besuch in Halle 7, Stand 7.114. Bis bald!