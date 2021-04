Vor dem Hintergrund der Pandemie ist sich nun jeder der Notwendigkeit bewusst, sich regelmäßig die Hände zu waschen.

Hierbei handelt es sich um eine der ersten Hygienemaßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus. Im öffentlichen Bereich besteht die Gefahr einer Kontamination über die Armaturen. Um die Sicherheit der Nutzer im Sanitärbereich zu gewährleisten, müssen geeignete Maßnahmen getroffen werden.

Die elektronischen Mischbatterien und Ventile TEMPOMATIC 4 sind die ideale Lösung für Waschtische im öffentlichen Bereich.

Entdecken Sie dieses 4 in 1 Technologiebündel.

MAXIMALE HYGIENE

Berührungslose Nutzung

Tägliche Spülung der Leitungen gegen Bakterienwachstum

90 % WASSERERSPARNIS

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min, einstellbar von 1,5 bis 6 l/min

Schließt automatisch

Begrenzter Wasserverbrauch, um häufigerem sowie längerem

Händewaschen zu begegnen

SCHNELLE MONTAGE

Ersetzt eine herkömmliche oder selbstschließende Armatur in wenigen Minuten

Kostengünstige Umrüstung, die keine Überholung der Installation erfordert

VEREINFACHTE WARTUNG

Direkter Zugang zu Funktionsteilen (Batterien und Magnetventil) ohne Demontage der Armatur oder Wasserabsperren

1. MAXIMALE HYGIENE

Elektronische Armaturen wissen, wie man Abstand hält!

Das Händewaschen erfolgt berührungslos.

Die Armatur öffnet bei Erfassung der Hände und schließt automatisch, wenn die Hände den Erfassungsbereich verlassen.

Der Benutzer ist somit geschützt.

Wenn das Wasser stagniert, vermehren sich Bakterien im Inneren der Rohrleitungen. Um die Wasserzirkulation sicherzustellen, spült die TEMPOMATIC 4 alle 24 Stunden nach der letzten Nutzung automatisch.

In Kombination mit einem patentierten totraumfreien Magnetventil garantiert die TEMPOMATIC 4-Reihe hygienisches Händewaschen.

Das verwendete Wasser ist sauber und sicher, auch wenn das Gebäude länger geschlossen war.

2. WASSERERSPARNIS VON 90 %

Die Gesundheitskrise hat unsere Nutzungen und Gewohnheiten revolutioniert: alle sind betroffen, alle spüren die Auswirkungen. Wir waschen unsere Hände häufiger und länger. Die WHO (Weltgesundheitsorganisation) empfiehlt, die Hände 40 bis 60 Sekunden lang und so oft wie nötig zu waschen.

Der Wasserverbrauch im öffentlichen Bereich steigt daher stark an.

Während des Einseifens der Hände schaltet die elektronische Armatur TEMPOMATIC 4 automatisch ab: So werden mit jedem Händewaschen fast 5 Liter eingespart.

Dank der elektronischen Funktionsweise und ihrem reduzierten Durchfluss erzielt die TEMPOMATIC 4 eine Wasserersparnis von bis zu 90 % auf der Wasserrechnung. Ein Muss, wenn eine Vielzahl von Waschplätzen ausgestattet oder gewartet werden muss.

Es handelt sich dabei auch um eine umweltbewusste Entscheidung: weniger Wasserverschwendung und eine Schonung der Wasserressourcen.

Vergleich des Wasserverbrauchs zwischen einer herkömmlichen Mischbatterie und einer elektronischen Mischbatterie von DELABIE

3. SCHNELLE MONTAGE

Eine herkömmliche Armatur durch ein elektronisches Modell ersetzen: nichts leichter als das.

Die batteriebetriebene TEMPOMATIC 4 lässt sich sehr schnell anstelle der eingebauten Armatur montieren; ohne Änderung der Installation, ohne Stromversorgung, ohne Justierung: 100 % austauschbar.

4. VEREINFACHTE WARTUNG

Eigenständiges Funktionieren für mehrere Jahre, Batteriewechsel ohne Absperren der Wasserversorgung, Zugang zum Magnetventil von vorne, sich selbst einmessendes und energiesparendes Elektronikmodul – all das, um dem Installateur das Leben zu erleichtern.

Die Wartung der TEMPOMATIC 4 ist schnell und einfach.

FÜR JEDE INSTALLATION DIE PASSENDE TEMPOMATIC 4

Die Armatur TEMPOMATIC 4 passt sich mit ihren vielfältigen Ausführungen von Mischbatterien oder Ventilen für Stand- oder Wandmontage und für Batterie- oder Netzbetrieb an verschiedene Installationen an.

Entdecken Sie einen Auszug der zahlreichen Modelle der TEMPOMATIC 4:

Schulen, Hochschulen, Gymnasien, Kinderbetreuungsstätten, Cafés, Bars, Hotels, Restaurants, Sportzentren, Schwimmbäder, Campingplätze, Freizeitparks, Büros, Industriegebäude, Einkaufszentren, Verwaltungsgebäude, Flughäfen, Bahnhöfe, Autobahnraststätten, Arztpraxen, Krankenhäuser, Senioren- und Pflegeheime etc.

