Die innovative Lasergravurtechnik von PUK Duschkabinen ermöglicht es, einzigartige Muster, dekorative Schriftarten und sogar Fotos auf Glas aufzubringen. Im Gegensatz zu anderen Methoden bleiben die Muster dabei dauerhaft unvergänglich und verblassen nicht.

Das Bad ist ein sehr persönlicher Rückzugsort, an dem wir uns wohlfühlen und glücklich sein sollten. Ein Raum, der lange unterschätzt wurde, aber immer mehr mit wohnlichen Faktoren ausgestattet wird. Ob klassisch, puristisch, modern oder luxuriös PUK Duschkabinen bieten von der Verwendung von Sondergläsern, einer großen Palette von Profil- und Duschwannenfarben über Digitaldruck verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten für Ihr Bad.

Die Gravur erfolgt auf der Außenseite des Glases, wodurch die SmartClean - Beschichtung auf der Innenseite nicht beschädigt und leichtes reinigen weiterhin ermöglicht wird. Für diese Technologie stehen Klar-, Diamant-, Braun-, Spiegel- und Graphitglas mit einer Glasstärke von bis zu 10 mm zur Verfügung. Besonders vor dunklen Hintergründen kommt die Lasergravur am besten zur Geltung und erzeugt einen fast dreidimensionalen Effekt.

Zur Auswahl stehen zahlreichen Motive und Designs aus der Datenbank, die z. T. aus einer Zusammenarbeit mit Studierenden der Władysław-Strzemiński-Akademie der Schönen Künste in Łódź, eine von sieben Kunst-Akademien in Polen, stammen. Seit 2016 finden regelmäßig Design-Wettbewerbe statt, zuletzt 2021. Alle Gewinnerentwürfe wurden dauerhaft in das Sortiment aufgenommen.

Weitere Motive finden Sie unter www.puk-duschkabinen.de/glasgravur