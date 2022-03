Pressemeldung

Auf der digitalen Danfoss und BRUGG Pipes Fernwärmekonferenz dreht sich in diesem Jahr alles um das Thema Dekarbonisierung mit Wärmenetzen. Die Referenten zeigen Wege zur erfolgreichen Umsetzung der Wärmewende in Kommunen und Quartieren auf und erörtern sowohl politische Rahmenbedingungen als auch aktuelle technologische Lösungsansätze.

Dekarbonisierung mit Wärmenetzen – unter diesem Motto findet vom 10. bis 12. Mai die diesjährige Auflage der digitalen Fernwärmekonferenz von Danfoss und BRUGG Pipes statt. In insgesamt zehn Konferenzvorträgen erörtern Experten der beiden Fernwärmespezialisten sowie des Heidelberger Instituts für Energie- und Umweltforschung (ifeu) Wege zur erfolgreichen Umsetzung der Wärmewende in Kommunen und Quartieren. Neben aktuellen technologischen Ansätzen zur Planung und Realisierung neuer Netze und Netzabschnitte sowie zur Transformation bestehender Netze nehmen die Referenten auch die aktuellen politischen Rahmenbedingungen in den Fokus. Die Konferenzveranstaltung richtet sich an alle, die mit Konzeption, Errichtung und Betrieb von Wärmenetzen befasst sind: Stadtwerke, Kommunen und Energiegenossenschaften sowie Planer, Projektentwickler und Contracting-Anbieter. Die Teilnahme ist kostenlos, die Anmeldung online unter www.danfoss.de/fernwaermekonferenz möglich. Im Anschluss an die Vorträge besteht Gelegenheit zu Fragen und Diskussion.