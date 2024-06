Für Dornbracht ist die regenerative Kraft des Wassers von zentraler Bedeutung: Seit Jahrzehnten greift der Armaturenhersteller auf Erkenntnisse aus der Wellness- und Gesundheitsforschung zurück, um die Vorteile der Wassertherapie in die eigene Produktwelt zu integrieren – und schafft so meditative wie belebende Glücksmomente im Alltag.

Bliss: sicherer Hafen im stressigen Alltag

Wir leben in einer Zeit, die von ständiger Veränderung und zunehmender Komplexität geprägt ist. Umso mehr sehnen wir uns nach einem sicheren Hafen, der Entspannung und Geborgenheit im stressigen Alltag verspricht. Das Badezimmer kann genau dieser Rückzugsort sein: Mit gezielten Wasseranwendungen lassen sich hier Momente der Ruhe und des Glücks kreieren.

Dornbracht hat zahlreiche Spa-Anwendungen entwickelt, die solche besonderen Bliss-Momente ermöglichen. Der Hersteller aus Iserlohn arbeitet dazu eng mit führenden Köpfen aus der Wellbeing-Forschung, der Kneipp-Therapie und der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) zusammen. Die Erkenntnisse aus diesen Kooperationen fließen laufend in die Produktforschung und -entwicklung ein.

Kneipp-Therapie: Heilen mit Wasser

Eines der Verfahren, auf das Dornbracht dabei zurückgreift, ist die Kneipptherapie. Hier geht es darum, die natürlichen Heilkräfte des Körpers zu aktivieren und die Zufriedenheit mit sich selbst auf körperlicher, geistiger und emotionaler Ebene zu verbessern. „Kneipp wirkt sich positiv auf unser physisches und mentales Befinden aus“, so Jochen Reisberger, Kneippexperte und Betreiber einer therapeutischen Praxis. Gemeinsam arbeitet er mit Dornbracht daran, die Prinzipien der Behandlung in verschiedene Produktlösungen zu übersetzen.

Hydrotherapie spielt hier eine zentrale Rolle: Wechselanwendungen von heißem und kaltem Wasser können die Blutzirkulation stimulieren, den Stoffwechsel anregen und das Immunsystem stärken. Mit warmen Güssen im Nacken- und Rückenbereich lassen sich beispielsweise Muskelverspannungen effektiv lösen, kalte Güsse können bei entzündlichen Prozessen oder Venenerkrankungen helfen. Das Dornbracht-Sortiment umfasst unterschiedliche Spa-Anwendungen, die das ermöglichen. Das Gießrohr und der Water Tube beispielsweise arbeiten dazu mit einem Laminarstrahl, dessen kristallklares Strahlbild die Haut wie eine Decke aus Wasser umhüllt.

Aquapressur: Verbindung aus Akupressur und Massage

Bei der Aquapressur wiederum handelt es sich um eine Form der Wassermassage: Sie kombiniert Akupressur und Massage mit der Wirkkraft des Wassers und regt so die Regeneration von Körper, Geist und Seele an. Dornbracht hat das Verfahren mit Dr. Christoph Stumpe entwickelt, der das renommierte Shen-Men-Institut in Düsseldorf leitet. Die Aquapressur knüpft an die bewährten Prinzipien der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) an – Yin und Yang, oder die Lebensenergie Qui, die durch den Körper fließt. In der Aquapressur übt das Wasser Druck auf Meridiane und Akupunkturpunkte aus, wodurch sich Blockaden und Verspannungen lösen können.

„Das Medium Wasser ist in diesem Zusammenhang besonders interessant, weil es die grundlegenden Wirkparameter der chinesischen Medizin – Druckintensität, Verortung, Dauer und Temperatur – gleichzeitig abbilden kann“, erläutert Stumpe. Zu den Dornbracht-Modulen, die die Heilwirkung der Aquapressur spürbar machen, gehört unter anderem die Massagedüse Water Fan, mit der der gesamte Rücken massiert wird. Die Water Curve dagegen beeinflusst mit ihren kraftvollen Strahlen intensiv die Nacken- und Schultermuskulatur.

„Follow Your Bliss“ mit Aquahalo und Serenity Sky

Auch die Dornbracht-Duschneuheiten demonstrieren die wohltuende, vitalisierende Kraft des Wassers. Das Regenpaneel Serenity Sky vereint unterschiedliche Wirkprinzipien und bündelt Erkenntnisse der Wellbeing-Forschung, der Kneipp-Therapie und der Aquapressur in einem einzigen Produkt. Aquahalo verfügt ebenfalls über effektive Strahlarten. Unter dem Motto „Follow Your Bliss“ laden beide Erlebnisduschen dazu ein, wirksame Wassererlebnisse zum festen Bestandteil persönlicher Hygienerituale zu machen.

