Der Aufsichtsrat der Hansgrohe SE hat in seiner ersten Sitzung des Jahres, am 30. Januar 2025, den Vertrag des Chief Sales Officer, Christophe Gourlan, vorzeitig und einstimmig um weitere fünf Jahre bis Ende 2030 verlängert. Die Vertragsverlängerung gilt mit Wirkung zum 1. Januar 2026. Christophe Gourlan (52) ist und bleibt damit Vorstand Vertrieb beim Schiltacher Badexperten. Christophe Gourlan verfügt über mehr als 25 Jahre Hansgrohe Erfahrung und hat mit seinem Verantwortungsbereich zur nachhaltig erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens beigetragen. Nachdem er 1998 zu Hansgrohe kam, war er zunächst im internationalen Vertrieb des Schiltacher Bad- und Küchenspezialisten tätig und wechselte 2003 für 15 Jahre an die Spitze der französischen Vertriebs- und Produktionsgesellschaften. Unter seiner Geschäftsführung wuchs Frankreich zu einem der umsatzstärksten Länder für die Hansgrohe Group heran. Von 2010 bis 2015 war Christophe Gourlan als Vertriebsdirektor für die Marktbearbeitung in den Regionen Süd- und Osteuropa zuständig. Im März 2015 wurde ihm in der Funktion als Vice President die Verantwortung für den Vertrieb in ganz Europa übertragen, ab Januar 2018 als Mitglied des Vorstands. Seit August 2018 ist Christophe Gourlan als Vorstand Vertrieb für sämtliche Vertriebsregionen weltweit verantwortlich.

„Wir freuen uns darauf, die sehr gute Zusammenarbeit mit Christophe Gourlan in den kommenden Jahren fortzusetzen“, sagt Klaus F. Jaenecke, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Hansgrohe SE „und wir wünschen ihm weiterhin viel Erfolg bei seiner Arbeit im Vorstand unseres Unternehmens.“