Das wandhängende WC fügt sich stilvoll in jedes Bad ein und macht die Technologie auf den ersten Blick nicht sichtbar. Bildnachweis: SFA Deutschland GmbH

Das neue vielseitige WC von Sanibroy kombiniert moderne Sanitärtechnik mit verschiedenen Komfortfunktionen. Der Nutzer profitiert von einem System, das keine Wünsche offenlässt: Vom vorgewärmten Sitz in verschiedenen Heizstufen über unterschiedliche Wasch-, Trocken- und Massagefunktionen bis zur Selbstreinigung und UV-Sterilisation – Saniwash hebt Hygiene und Komfort im Bad auf ein neues Level.

Die SFA Gruppe präsentierte auf der ISH 2025 in Frankfurt erstmals die Produkte ihrer Marken Sanibroy und Kinedo an einem gemeinsamen Messestand. Unter dem Motto „Shaking up water" demonstrierte das Unternehmen das Zusammenspiel seiner innovativen Hebeanlagen und Pumpstationen mit intelligenten Badausstattungen. Die Besucher konnten die kombinierten Lösungen der Schwestermarken in verschiedenen Produktszenarien erleben. Ein Spot auf dem Messestand weckte besonderes Interesse: Die Produktneuheit Saniwash von Sanibroy.

Das vollautomatisierte WC ist ein Highlight für die tägliche Badhygiene und wurde mit seinem umfangreichen Funktionspaket am Messestand präsentiert: Vom beheizbaren Toilettensitz über Beleuchtung bis hin zur programmierbaren Waschfunktion. In einem vorgesetzten Rahmen, der beidseitig mit Glas verkleidet war, gewährte SFA zudem einen Einblick in die innovative Technik des Spülkastens und einer optionalen Hebeanlage, die üblicherweise in der Vorbauwand verborgen sind – eine Live-Demonstration, die bei den Besuchern für Begeisterung sorgte. Optisch überzeugte die mit Marmormuster bedruckte Verkleidung, die das wandhängende Dusch-WC in den Fokus rückte.

Intelligente Technologie für maximalen Komfort

Saniwash setzt neue Maßstäbe in Sachen Intimhygiene und Benutzerkomfort. Über die Fernbedienung und den seitlichen Bedienknopf lassen sich sämtliche Funktionen individuell anpassen und ausführen. So können Nutzer die Wasserstrahlintensität und die Temperatur einstellen und verschiedene Reinigungsmodi, wie beispielsweise die Massagefunktion, wählen. Dabei bietet Saniwash vier verschiedene Heizstufen für den Toilettensitz und das Warmluftgebläse zur Auswahl. Persönliche Voreinstellungen können in individuellen Benutzerprofilen gespeichert werden. So wird das WC der neuen Generation allen Bedürfnissen gerecht.

Zusätzlichen Komfort bieten das automatische Öffnen und Schließen des Deckels sowie ein dezentes Orientierungslicht für die Nacht. Dank einfacher Selbstreinigung und Entkalkung reduziert sich auch der Wartungsaufwand auf ein Minimum. Nach jedem Gebrauch wird darüber hinaus der Duschkopf automatisch mit UV-Strahlen sterilisiert. So bietet Saniwash ein Maximum an Hygiene.