Das wandhängende WC fügt sich stilvoll in jedes Bad ein und macht die Technologie auf den ersten Blick nicht sichtbar. Bildnachweis: SFA Deutschland GmbH
06.10.2025  Pressemeldung Alle News von SFA Sanibroy

Sanibroy präsentiert Produktneuheit Saniwash

Die neue Generation des Dusch-WCs

Das neue vielseitige WC von Sanibroy kombiniert moderne Sanitärtechnik mit verschiedenen Komfortfunktionen. Der Nutzer profitiert von einem System, das keine Wünsche offenlässt: Vom vorgewärmten Sitz in verschiedenen Heizstufen über unterschiedliche Wasch-, Trocken- und Massagefunktionen bis zur Selbstreinigung und UV-Sterilisation – Saniwash hebt Hygiene und Komfort im Bad auf ein neues Level.

Die SFA Gruppe präsentierte auf der ISH 2025 in Frankfurt erstmals die Produkte ihrer Marken Sanibroy und Kinedo an einem gemeinsamen Messestand. Unter dem Motto „Shaking up water" demonstrierte das Unternehmen das Zusammenspiel seiner innovativen Hebeanlagen und Pumpstationen mit intelligenten Badausstattungen. Die Besucher konnten die kombinierten Lösungen der Schwestermarken in verschiedenen Produktszenarien erleben. Ein Spot auf dem Messestand weckte besonderes Interesse: Die Produktneuheit Saniwash von Sanibroy.

Das vollautomatisierte WC ist ein Highlight für die tägliche Badhygiene und wurde mit seinem umfangreichen Funktionspaket am Messestand präsentiert: Vom beheizbaren Toilettensitz über Beleuchtung bis hin zur programmierbaren Waschfunktion. In einem vorgesetzten Rahmen, der beidseitig mit Glas verkleidet war, gewährte SFA zudem einen Einblick in die innovative Technik des Spülkastens und einer optionalen Hebeanlage, die üblicherweise in der Vorbauwand verborgen sind – eine Live-Demonstration, die bei den Besuchern für Begeisterung sorgte. Optisch überzeugte die mit Marmormuster bedruckte Verkleidung, die das wandhängende Dusch-WC in den Fokus rückte.

Intelligente Technologie für maximalen Komfort

Saniwash setzt neue Maßstäbe in Sachen Intimhygiene und Benutzerkomfort. Über die Fernbedienung und den seitlichen Bedienknopf lassen sich sämtliche Funktionen individuell anpassen und ausführen. So können Nutzer die Wasserstrahlintensität und die Temperatur einstellen und verschiedene Reinigungsmodi, wie beispielsweise die Massagefunktion, wählen. Dabei bietet Saniwash vier verschiedene Heizstufen für den Toilettensitz und das Warmluftgebläse zur Auswahl. Persönliche Voreinstellungen können in individuellen Benutzerprofilen gespeichert werden. So wird das WC der neuen Generation allen Bedürfnissen gerecht.

Zusätzlichen Komfort bieten das automatische Öffnen und Schließen des Deckels sowie ein dezentes Orientierungslicht für die Nacht. Dank einfacher Selbstreinigung und Entkalkung reduziert sich auch der Wartungsaufwand auf ein Minimum. Nach jedem Gebrauch wird darüber hinaus der Duschkopf automatisch mit UV-Strahlen sterilisiert. So bietet Saniwash ein Maximum an Hygiene.

SFA Sanibroy GmbH
SFA Sanibroy GmbH
Waldstr. 23 Gebäude B5
63128 Dietzenbach
Deutschland
Telefon:  06074 309280
www.sanibroy.de
Anzeigen
Hoval GmbH
Dallmer GmbH + Co. KG
delphis
swisspor-Deutschland
KERMI GmbH

DESTATIS:

30.09.2025

Gaspreise für Haushalte im 1. Halbjahr 2025 um 1,2 % gesunken
mehr

Importpreise im August 2025: -1,5 % gegenüber August 2024
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

30.09.2025

Erwerbstätigkeit im August 2025 nahezu unverändert
mehr

Inflationsrate im September 2025 voraussichtlich +2,4 %
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

30.09.2025

Einzelhandelsumsatz im August 2025 real um 0,2 % niedriger als im Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung