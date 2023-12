Krutz wird neuer Geschäftsführer bei Daikin Airconditioning Germany in Unterhaching und Daikin Manufacturing Germany in Güglingen. @ AHT Cooling Systems

Neue Doppelspitze in der Geschäftsführung bei Daikin Airconditioning Germany

Zum Jahresbeginn übernimmt Martin Krutz, bisher Geschäftsführer bei der Daikin Schwestergesellschaft AHT in Österreich, die Geschäftsführerposition von Filip De Graeve bei der Daikin Airconditioning Germany GmbH. Gemeinsam mit Masaharu Tada wird Krutz ab 1.1.2024 die Deutschland-Tochter von Daikin Europe N.V. in Unterhaching bei München leiten. Zeitgleich tritt Martin Krutz auch die Nachfolge von Filip De Graeve als Geschäftsführer der Daikin Manufacturing Germany GmbH am deutschen Produktionsstandort in Güglingen an.