Die Cordes & Graefe KG, Holding der GC-GRUPPE, steht vor einem bedeutenden Wechsel in der Geschäftsleitung: Zum 1. Januar 2026 übernimmt Dr. Ulrich Hüllmann die Position des CFO und persönlich haftenden Gesellschafters von Andre Wedemeyer. Nach über 20 Jahren in der Geschäftsleitung zieht sich Andre Wedemeyer wie geplant in seinem 60. Lebensjahr aus dem operativen Geschäft zurück.

„Nach mehr als 20 Jahren in der operativen Geschäftsleitung werde ich nun wie seit langem geplant zum Jahresende und damit in meinem 60. Lebensjahr meine Tätigkeit beenden. Die Entscheidung erfolgte in enger Abstimmung mit meinen Kollegen und dem Beirat - wir sind überzeugt, mit Dr. Hüllmann einen exzellenten Nachfolger gefunden zu haben“, erklärt Andre Wedemeyer.

Dr. Hüllmann blickt auf eine langjährige, erfolgreiche Karriere als CFO und Vorstandsmitglied internationaler Industrieunternehmen zurück. Zuletzt verantwortete er mehr als neun Jahre die Bereiche Finanzen, IT, Recht, Steuern, Accounting und M&A sowie die interne Revision der Viessmann Group. Zuvor hatte er verschiedene CEO- und CFO-Rollen mit globaler Verantwortung in der GEA Group inne. Als international erfahrener Finanzmanager hat Dr. Hüllmann zahlreiche bedeutende Akquisitionen, Transformations- und Digitalisierungsprojekte sowie einzelne Desinvestitionen wie den Verkauf der Viessmann Climate Solutions an Carrier Global begleitet. Sein Fokus liegt auf nachhaltiger Wertschöpfung und der Weiterentwicklung moderner Organisationen.

Bereits ab Anfang November 2025 wird Dr. Hüllmann im Rahmen einer Reise durch die Unternehmensgruppe zahlreiche Partner, Führungskräfte und Mitarbeitende vor Ort kennenlernen und so unmittelbar persönliche Einblicke und Erfahrungen für seine neue Rolle sammeln.

„Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit dem Team von Cordes & Graefe die positive Entwicklung der Gruppe fortzuführen und neue Impulse einzubringen. Mein Ziel ist es, auf der bewährten Führungskultur aufzubauen und die Zukunft des Unternehmens aktiv mitzugestalten“, betont Dr. Hüllmann.

Die Cordes & Graefe KG bedankt sich herzlich bei Andre Wedemeyer für sein langjähriges, engagiertes Wirken und die erfolgreiche Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe. Mit diesem Schritt richtet die Holding der GC-GRUPPE den Blick entschlossen nach vorn und führt die Ausrichtung auf Fortschritt und Zukunftsorientierung konsequent weiter.