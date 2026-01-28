28.01.2026  Pressemeldung Alle News von Qio GmbH

Qio: Mobile Heizzentrale QHZ 150 zur Überbrückung

Der Qio Heizanhänger QHZ 150 ist die ideale Wahl zur Überbrückung der Wärmeversorgung im Falle von

  • Heizungsneubau oder Modernisierung inkl. Trinkwasserversorgung
  • Estrichtrocknung im Neubau oder bei der Sanierung
  • Bauheizung im Bestand oder im Neubau
  • zur Trinkwasser-Erwärmung z.B. im Eventbereich.

Dank QioLive, unserem Monitoring-Portal für mobile Heizzentralen, ist die Betriebsführung maximal transparent. QioLive ist immer kostenlos inklusive, ebenso wie der Abgas-Schalldämpfer zur Geräuschreduzierung.

Zweistufig direkt agiert Qio als zuverlässiger Partner für das SHK-Fachhandwerk individuell und flexibel. Modernste Technik, passgenaue Angebote zu fairen Preisen, erfahrene Ansprechpartner und die individuelle Abwicklung inkl. Aufbau, Anschluss und Inbetriebnahme vor Ort zeichnen uns aus.

Qio Mobile Heizzentralen QHZ 150

Qio Sofortangebot

Ausschreibungstext Qio Mobile Heizzentralen

Besuchen Sie uns unter www.qio.de

Qio GmbH
Qio GmbH
Walter-Schellenberg-Str. 7
78135 Radolfzell
Deutschland
Telefon:  0800 - 44 50 444
bundesweit kostenlos
Telefon:  07732 - 89031-10
www.qio.de
Anzeigen
Interdomus Haustechnik GmbH & Co.
Viessmann Holding International GmbH
bad&heizung AG
Bosch Home Comfort
LK Armatur Deutschland GmbH

DESTATIS:

16.01.2026

Inflationsrate im Jahr 2025 bei +2,2 %
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

22.01.2026

Mindestlohnerhöhung auf 13,90 Euro betraf bis zu 4,8 Millionen Jobs
mehr

Quelle: destatis.de

DIW Berlin:

15.01.2026

„Deutsche Wirtschaft hat sich stabilisiert, 2026 dürfte besser laufen“
mehr

Quelle: diw.de

Newsletteranmeldung