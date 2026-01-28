Qio: Mobile Heizzentrale QHZ 150 zur Überbrückung
Der Qio Heizanhänger QHZ 150 ist die ideale Wahl zur Überbrückung der Wärmeversorgung im Falle von
- Heizungsneubau oder Modernisierung inkl. Trinkwasserversorgung
- Estrichtrocknung im Neubau oder bei der Sanierung
- Bauheizung im Bestand oder im Neubau
- zur Trinkwasser-Erwärmung z.B. im Eventbereich.
Dank QioLive, unserem Monitoring-Portal für mobile Heizzentralen, ist die Betriebsführung maximal transparent. QioLive ist immer kostenlos inklusive, ebenso wie der Abgas-Schalldämpfer zur Geräuschreduzierung.
Zweistufig direkt agiert Qio als zuverlässiger Partner für das SHK-Fachhandwerk individuell und flexibel. Modernste Technik, passgenaue Angebote zu fairen Preisen, erfahrene Ansprechpartner und die individuelle Abwicklung inkl. Aufbau, Anschluss und Inbetriebnahme vor Ort zeichnen uns aus.
Qio Mobile Heizzentralen QHZ 150
Ausschreibungstext Qio Mobile Heizzentralen
Besuchen Sie uns unter www.qio.de