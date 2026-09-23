Eine neue Anfrage kommt rein.

Ein Interessent möchte ein Angebot.

Ein Kunde hat eine Rückfrage.

Jemand möchte einen Termin vereinbaren.

Und dann beginnt oft das Problem:

Die Anfrage landet im Postfach.

Jemand müsste sie weiterleiten.

Jemand müsste reagieren.

Jemand müsste nachfassen.

Im Tagesgeschäft vergeht Zeit – und während Sie noch organisieren, hat der Kunde vielleicht schon beim nächsten Betrieb angefragt.

Darum möchten wir Ihnen heute den Klickmeister mit Fokus auf die Bearbeitung von Anfragen vorstellen.

Der Klickmeister hilft dabei, eingehende Anfragen nach einem klar definierten Ablauf weiterzubearbeiten und dafür zu sorgen, dass nichts einfach liegen bleibt.

So wird aus einer neuen Anfrage nicht nur eine E-Mail im Postfach, sondern ein sauberer Prozess.

Ihr Nutzen im Alltag:

schnellere Reaktion auf neue Anfragen

weniger Anfragen, die im Tagesgeschäft untergehen

klarere Abläufe im Büro

konsequenteres Nachfassen

weniger manuelle Routinearbeit

bessere Chancen, aus einer Anfrage tatsächlich einen Auftrag zu machen

Gerade bei neuen Interessenten zählt Geschwindigkeit.

Wer zuerst sauber reagiert, hat oft schon einen entscheidenden Vorsprung.

Kurz gesagt: Der Klickmeister hilft dabei, Anfragen nicht nur entgegenzunehmen – sondern konsequent weiterzubearbeiten.

Wenn Sie möchten, können Sie den Klickmeister hier kennen lernen:

e-learning-plus.de/technik/rpa-bot/