Anfragen schneller bearbeiten – bevor der Kunde beim Wettbewerb landet
Ein Interessent möchte ein Angebot.
Ein Kunde hat eine Rückfrage.
Jemand möchte einen Termin vereinbaren.
Und dann beginnt oft das Problem:
Die Anfrage landet im Postfach.
Jemand müsste sie weiterleiten.
Jemand müsste reagieren.
Jemand müsste nachfassen.
Im Tagesgeschäft vergeht Zeit – und während Sie noch organisieren, hat der Kunde vielleicht schon beim nächsten Betrieb angefragt.
Darum möchten wir Ihnen heute den Klickmeister mit Fokus auf die Bearbeitung von Anfragen vorstellen.
Der Klickmeister hilft dabei, eingehende Anfragen nach einem klar definierten Ablauf weiterzubearbeiten und dafür zu sorgen, dass nichts einfach liegen bleibt.
So wird aus einer neuen Anfrage nicht nur eine E-Mail im Postfach, sondern ein sauberer Prozess.
Ihr Nutzen im Alltag:
- schnellere Reaktion auf neue Anfragen
- weniger Anfragen, die im Tagesgeschäft untergehen
- klarere Abläufe im Büro
- konsequenteres Nachfassen
- weniger manuelle Routinearbeit
- bessere Chancen, aus einer Anfrage tatsächlich einen Auftrag zu machen
Gerade bei neuen Interessenten zählt Geschwindigkeit.
Wer zuerst sauber reagiert, hat oft schon einen entscheidenden Vorsprung.
Kurz gesagt: Der Klickmeister hilft dabei, Anfragen nicht nur entgegenzunehmen – sondern konsequent weiterzubearbeiten.
Wenn Sie möchten, können Sie den Klickmeister hier kennen lernen:
e-learning-plus.de/technik/rpa-bot/