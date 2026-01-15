Ein Promi mit Strahlkraft und eine starke Story mit klarer Botschaft: ELEMENTS ist die Ausstellung des Fachhandwerks, überall in Deutschland.

Die mehr als 270 Ausstellungen sind Partner der Betriebe für die Themen Bad, Heizung und Energie. Mit einer großen Kampagne zeigt ELEMENTS jetzt: Diese Themen gehören in Profihände. Unter dem Motto „Lass das doch den Profi machen“ und mit Schauspieler Mark Keller („Der Bergdoktor“, „Alarm für Cobra 11“, „Tatort“) als Gesicht der Kampagne startet ELEMENTS mit Vollgas für das Fachhandwerk in das neue Jahr.

Ob die DIY-Installation einer neuen Armatur, die zwar gut gemeinte, aber eher schlecht gemachte Projektplanung oder der Einbau einer Wärmepumpe: Legt der Endkunde bei der Haustechnik selbst Hand an, kann es richtig nach hinten losgehen. Das zeigt ELEMENTS im Zuge der Kampagne unter anderem mit Videos, die Spaß machen und im Gedächtnis bleiben.

Als starker Partner spielt ELEMENTS die Profi-Kampagne auf allen Kanälen - online und live vor Ort. Und nicht nur das: ELEMENTS stellt dem Fachhandwerk ein XXL-Paket an Werbemög­lichkeiten zur Verfügung. Für jeden Betrieb individuell nutzbar. Vom Flyer bis zur eindrucks­vollen Kino-Werbung.

„Wir gehen voran, um gemeinsam mit unseren Partnern aus dem Fachhandwerk ein Zei­chen zu setzen. Für unser Profi-Netzwerk und damit für höchste Qualität auf der Baustelle“, sagt Markus Hahn, Geschäftsführer der ELEMENTS GmbH.

Schauspieler Mark Keller: „Ich arbeite nur mit Partnern zusammen, hinter deren Botschaft ich wirklich stehe. ELEMENTS passt für uns, weil bei ELEMENTS Service und Qualität keine Floskeln sind, sondern jeden Tag erlebbar werden.

Das sehen auch Mark Kellers Söhne Joshua und Aaron so: „Die Werbekampagne ,Der Profi’ hat mich überzeugt, weil mit einer ordentlichen Portion Humor gezeigt wird, dass wir alle mehr davon haben, wenn wir echte Profis ans Werk lassen“, sagt Joshua Keller. Sein Bruder Aaron ergänzt: „Ein Zuhause ist doch mehr als vier Wände. Mit der Rundum-Sorglos-Betreu- ung schafft ELEMENTS individuelle Wohlfühlräume, die handwerklich dann auch 1A umge­setzt werden.“

Weitere Informationen zur Kampagne finden Sie hier: www.elements-show.de/fuer-profis

Den ersten Werbefilm finden Sie unter folgendem Link auf YouTube: youtu.be/MQo39F23O2s