Nachfolgend finden Sie einige Highlights der LIXIL Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2025 abgelaufene dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres, das am 31. März 2026 endet. LIXIL ist Hersteller richtungsweisender Wassertechnologien und Gebäudeausstattung, zu dessen Portfolio auch die Marke GROHE gehört.

Die vollständige Pressemitteilung in englischer Sprache finden Sie hier.

Das Wachstum im japanischen Geschäft mit Renovierungsprodukten glich den Rückgang bei Wohnungsneubauten aus und führte zu gesteigertem Umsatz und Kerngewinn.

Das internationale Geschäft von LIXIL Water Technology verzeichnete eine deutliche Verbesserung des Kerngewinns, wobei eine anhaltend starke Leistung in Europa, dem Nahen Osten und Indien die schleppende Nachfrage in den USA und China ausglich.

Statement von Kinya Seto, LIXIL CEO:

„Im dritten Quartal des Geschäftsjahres, das im März 2026 endet, stieg der Kerngewinn im Vorjahresvergleich trotz eines geringfügigen Umsatzrückgangs. In unserem Japan-Geschäft blieb der Absatz von Renovierungsprodukten robust, was sowohl im Bereich Water Technology als auch im Bereich Living zu höheren Umsätzen und Kerngewinnen führte. Auch unser Geschäftsbereich Housing konnte sein Ergebnis auf dem Niveau des Vorjahres halten, unterstützt durch den Ausbau des Absatzes hochisolierender Fenster. In den internationalen Märkten wirkten die anhaltende Umsatzerholung in Europa und die Nachfrage im Nahen Osten und Indien erfolgreich als starke Treiber für die Gewinnerholung.

Das Geschäftsumfeld ist weiterhin durch Herausforderungen geprägt, darunter die verzögerte Erholung der Immobilienmärkte in wichtigen internationalen Regionen sowie Preisschwankungen bei Rohstoffen und Komponenten. Durch unsere auf dem LIXIL Playbook basierenden Strategien bauen wir ein widerstandsfähigeres Geschäftsfundament auf, was sich auch in der deutlichen Erholung der internationalen Profitabilität widerspiegelt. In Bezug auf den herausfordernden US-Markt werden wir die Optimierung unseres Geschäftsportfolios beschleunigen, um eine baldige Verbesserung der Profitabilität sicherzustellen. Wir setzen uns weiterhin dafür ein, Innovationen zu schaffen, die sich positiv auf die Gesellschaft und die Umwelt auswirken, während wir uns auf die im LIXIL Playbook dargelegten Schlüsselinitiativen konzentrieren.“

Finanzielle Highlights (9-Monats-Zeitraum):

Umsatz

Der Umsatz für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 ging im Vorjahresvergleich geringfügig auf 1.138,5 Mrd. ¥ zurück. In Japan stieg der Umsatz um 1 % gegenüber dem Vorjahr auf 779,1 Mrd. ¥. Der zurückgehende Umsatz im Wohnungsneubau wurde durch das Wachstum bei Renovierungsumsätzen für Wasser- und hochisolierende Produkte ausgeglichen. In den internationalen Märkten sank der Umsatz um 2 % auf 385,1 Mrd. ¥. Währungsbereinigt ging der Umsatz um 3 % zurück. Dieser Rückgang trotz starker Umsätze in Europa, dem Nahen Osten und Indien war primär auf die anhaltend schleppende Nachfrage in den USA und China sowie auf die geringeren Einnahmen infolge der Übertragung des US- Badgeschäfts im letzten Geschäftsjahr zurückzuführen.

Kerngewinn

Der Kerngewinn stieg um 17,5 % auf 36,5 Mrd. ¥. Im Japan-Geschäft glichen die positiven Effekte von Preisoptimierungen und höheren Renovierungsumsätzen den Anstieg der Vertriebs- und Verwaltungskosten (SG&A), wie etwa steigende Arbeitskosten, aus. Das internationale Geschäft verzeichnete einen höheren Kerngewinn, getrieben durch Umsatzwachstum in Europa, dem Nahen Osten und Indien sowie einen verbesserten Produktmix. Die Kerngewinnmarge verbesserte sich um 0,5 Prozentpunkte auf 3,2 %.

Nettogewinn

Der Nettogewinn verbesserte sich im Vorjahresvergleich um 7,5 Mrd. ¥ auf 11,8 Mrd. ¥. Diese Entwicklung trotz eines Anstiegs bei sonstigen Aufwendungen und Finanzierungskosten wurde durch die Verbesserung des Kerngewinns und einen Rückgang der Ertragsteueraufwendungen unterstützt.

LIXIL Water Technology (LWT)

Der Umsatz des internationalen Geschäfts von LWT sank um 2,1 % auf 364,3 Mrd. ¥. Der Kerngewinn verbesserte sich um 32 % auf 15,2 Mrd. ¥. Auf lokaler Währungsbasis verzeichnete Europa einen Umsatzanstieg von 5 %. Die europäischen Umsätze erholten sich in den meisten Produktkategorien, einschließlich Armaturen. Die Region Indien, Naher Osten und Afrika (IMEA) verzeichnete einen Umsatzanstieg von 15 %. Der Nahe Osten erlebte ein Umsatzwachstum in allen Ländern und Indien hielt das Umsatzwachstum selbst gegenüber dem starken Vorjahr aufrecht. In der Region Asien-Pazifik blieb der Umsatz im Vorjahresvergleich stabil. Amerika verzeichnete einen Umsatzrückgang von 4 %, da die schwache Nachfrage am Wohnungsmarkt anhielt. In China ging der Umsatz trotz einer Erholung der Verkäufe von GROHE-Produkten aufgrund des anhaltenden Abschwungs am Immobilienmarkt um 11 % zurück.

„Im dritten Quartal haben wir in Europa erneut ein starkes Ergebnis eingefahren. Trotz eines volatilen Marktumfelds ist es uns gelungen, Kurs zu halten und gezielt Wachstumsimpulse zu setzen. Diese Stabilität ist kein Zufall. Sie gründet auf der vertieften Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartner in der Region. Jetzt gilt es, dieses Momentum zu nutzen. So richten wir den Blick konsequent nach vorn, forcieren unsere Wachstumsstrategie für GROHE und bereiten den Weg für kommende Innovationen. Unser Anspruch bleibt unverändert: Wir agieren flexibel, diszipliniert und mit vollem Fokus auf den Mehrwert für unsere Geschäftspartner“, sagt Thomas Schachner, Leader, LIXIL Europe.

Info Wechselkurs

Q3 Geschäftsjahr 2026

1EUR = JPY171.84

1USD = JPY149.33