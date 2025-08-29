Dornbracht auf der Monaco Yacht Show: maßgefertigte Armaturen für Yachten und den Bootsbau
Ganz im Sinne des Markenclaims „Inspiring your vision“ lädt Dornbracht dazu ein, am Stand selbst kreativ zu werden: Besucherinnen und Besucher können Materialien und Oberflächen kombinieren, Strukturen sowie Haptiken erkunden und eigene Designideen entwickeln. So wird unmittelbar erlebbar, wie aus einer Vision eine individuelle Armatur entsteht. Zu sehen sind zudem außergewöhnliche Einzelstücke – von Vaia im Schachbrettmuster über CYO mit Lederoberfläche bis hin zu einer neuen Variante mit maritimem Bezug. Alle Exponate verdeutlichen, wie vielseitig Dornbracht Atelier im Yacht- und Bootsbereich eingesetzt werden kann.
- Monaco Yacht Show vom 24. bis 27. September 2025
- Parvis Piscine, Port Hercule, Monaco
- Stand PP66