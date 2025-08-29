Das Angebot von Dornbracht ist perfekt auf die Ansprüche des Yachtbaus zugeschnitten. Ein Beispiel liefern hier die Superyachten Santosha und Ocean Z von Heesen Yachts. Copyright der Yacht-Fotos: Heesen Yachts Fotograf: David Churchill

Vom 24. bis 27. September 2025 versammelt die Monaco Yacht Show Boots- und Yachtbegeisterte aus aller Welt. Inmitten der legendären Kulisse des Port Hercule präsentiert Dornbracht am Stand PP66 im Parvis Piscine sein neues Geschäftsfeld Dornbracht Atelier: ein visionäres Angebot für maßgefertigte Lösungen ab Stückzahl eins, das perfekt auf die Ansprüche des Yachtbaus zugeschnitten ist.

Heller Marmor, klare Formen, viel Licht: Die Bäder der Santosha setzen mit CYO-Armaturen in Chrom auf pure Eleganz und Leichtigkeit. Copyright der Yacht-Fotos: Heesen Yachts Fotograf: David Churchill

Ganz im Sinne des Markenclaims „Inspiring your vision“ lädt Dornbracht dazu ein, am Stand selbst kreativ zu werden: Besucherinnen und Besucher können Materialien und Oberflächen kombinieren, Strukturen sowie Haptiken erkunden und eigene Designideen entwickeln. So wird unmittelbar erlebbar, wie aus einer Vision eine individuelle Armatur entsteht. Zu sehen sind zudem außergewöhnliche Einzelstücke – von Vaia im Schachbrettmuster über CYO mit Lederoberfläche bis hin zu einer neuen Variante mit maritimem Bezug. Alle Exponate verdeutlichen, wie vielseitig Dornbracht Atelier im Yacht- und Bootsbereich eingesetzt werden kann.

Auf der Ocean Z verbindet sich die Armatur CL.1 in Chrom mit edlem Marmor und warmem Holz zu einem zeitlosen Interieur. Copyright der Yacht-Fotos: Heesen Yachts Fotograf: David Churchill

Alle Details auf einen Blick