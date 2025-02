Kurze Leitungswege helfen sparen: Ein 5-Liter-Kleinspeicher „AEG Huz 5 Basis“ reicht in vielen Fällen als Warmwasserquelle an der Küchenspüle aus – ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt bei diesem Gerät. Foto: AEG Haustechnik

Auch wenn elektronische Durchlauferhitzer zur dezentralen Warmwasserversorgung mit kurzen Leitungswegen längst auf dem Vormarsch sind, so haben Kleinspeicher nach wie vor ihre Daseinsberechtigung. Sind sie doch die einzige Möglichkeit, per Netzstecker und 230 V-Steckdose Zapfraten bis zu 5l/Min. und höhere Temperaturen bis 85 °C bereitzustellen. An Küchenspülen und einzelnen entlegenen Entnahmestellen wie z.B. Putzbecken lohnt sich ihr Einsatz auf jeden Fall. Die hocheffizienten Kleinspeicher von AEG Haustechnik stellen bis zu 5 Liter warmes Wasser verbrauchsnah und umweltschonend zur Verfügung – bei optimaler Energieausnutzung.

Drucklos oder druckfest – auf die geeignete Armatur kommt es an

Einzelne Entnahmestellen, die nur begrenzte Mengen warmen Wassers benötigen, lassen sich besonders effizient mit drucklosen, offenen Kleinspeichern versorgen wie „Huz 5 Basis“, „Huz 5 ÖKO DropStop“ oder „Huz 5 ÖKO Comfort“ von AEG Haustechnik. Um sicherzustellen, dass kein Druck auf den drucklosen Speicher ausgeübt wird, darf der offene Kleinspeicher nur mit einer Niederdruckarmatur mit drei Anschlussschläuchen angeschlossen werden:

1. Anschlussleitung (Druckschlauch) Kaltwasser zum Eckventil

2. Kaltwasserzulauf (drucklos) von Armatur zum Kleinspeicher

3. Warmwasserleitung (drucklos) vom Kleinspeicher zur Armatur

Auf diese Weise wird der Wasserleitungsdruck vom Eckventil, Kaltwasserzulauf an die Armatur verbunden. Der Behälter wird hierbei drucklos betrieben, da die Kaltwasserzuführung und Warmwasserabgabe drucklos erfolgt. Bei Warmwasserentnahme strömt automatisch Kaltwasser nach, welches das leichtere Warmwasser zum Auslauf drückt.

Die AEG Kleinspeicher „Huz 5 Basis“, „Huz 5 ÖKO DropStop“ und „Huz 5 ÖKO Comfort“ mit 5 Liter Fassungsvermögen lassen sich über den mitgelieferten Montagebügel einfach und zügig installieren. Das Anbringen des Gerätes auf der Montageschiene erleichtert zudem einen späteren Austausch ohne Schrauben und Bohren.

Huz 5 Basis – der beliebteste AEG Kleinspeicher

Der AEG 5-Liter-Kleinspeicher „Huz 5 Basis“ überzeugt Fachhandwerker und Kunden seit vielen Jahren, denn er bietet herausragende Funktion und Langlebigkeit zum kleinen Preis. Nicht umsonst wird er als beliebtester und meistverkaufteste AEG Kleinspeicher aller Zeiten bezeichnet. Mit der stufenlosen Temperaturwahl von ca. 35 °C bis 85 °C ist der AEG Kleinspeicher für alle Haushaltszwecke geeignet. Die Temperaturwahl lässt sich am Drehknopf auf 45 °C, 55 °C oder 65 °C begrenzen. Zwei Energiesparstellungen bei 40 °C und 60 °C erleichtern den wirtschaftlichen Betrieb. Zusammen mit der herausragenden Wärmedämmung, die für einen Bereitschaftsstromverbrauch von nur 0,24 kWh/24 h sorgt, ist bereits das Einstiegsmodell ein echter Energiesparer. Kein Wunder also, dass „Huz 5 Basis“ der am häufigsten installierte AEG Kleinspeicher ist.

DropStop-Technologie als Verbrühungsschutz

Mit innovativen Features ausgestattet ist der hochwertige AEG Kleinspeicher „Huz ÖKO DropStop“, der beim Aufheizen nicht tropft. Dafür sorgt ein Zylinder im Gerät, der das heiße Ausdehnungswasser sammelt und es mit der nächsten Warmwasserentnahme automatisch abgibt. Verbrühungen werden so ausgeschlossen, Kalkablagerungen an Armatur und Spülbecken reduzieren sich. Zudem spart die DropStop-Funktion Trinkwasser und Energie ein.

ThermoStop-Technologie minimiert zusätzlich Wärmeverluste

Bei den AEG Kleinspeichern „Huz ÖKO DropStop“ und „Huz 5 ÖKO Comfort“ verhindert die ThermoStop-Technologie ungewollte Wärmezirkulation durch die Temperierbatterie. Das spart zusätzlich bis zu 0,4 kWh/24 h Wärmeverlust und führt zu besonders niedrigen Bereitschaftsstromverbräuchen von nur 0,20 kWh/24 h (bei Huz 5 DropStop) bis 0,22 kWh/24 h (bei Huz 5 ÖKO Comfort).

links: Der „Huz 5 ÖKO DropStop“ vereint die Vorzüge dezentraler 5-Liter-Kleinspeicher mit den Funktionen „DropStop“ und „ThermoStop“ in einem Gerät. Allein daraus resultiere Einsparpotenzale für Energie und Wasser: ca. 30 Euro pro Jahr.

rechts: Beim AEG 5-Liter-Kleinspeicher „Huz 5 ÖKO Comfort“ wird automatisch eine ungewollte Wärmezirkulation durch die Temperier­batterie vermieden (ThermoStop-Technologie). Fotos: AEG Haustechnik

Bei allen AEG 5-Liter-Kleinspeichern bleibt die vorgewählte Mischwassertemperatur lange konstant und ständiges Nachheizen entfällt – die Temperatur kann deshalb entsprechend niedriger gewählt werden. Zudem verhindert die wiedereinschaltbare Temperatursicherung wirksam Schäden am Gerät, falls der Speicher einmal versehentlich ohne Wasserinhalt aufgeheizt wird – nach Ziehen des Netzsteckers und einer kurzen Abkühlphase sind die Geräte wieder betriebsbereit. So entstehen keine Kosten für Ersatzteile und Reparatur. Alle weiteren Informationen: www.aeg-haustechnik.de/kleinspeicher