Der Wärmespezialist BRÖTJE kann mit seinen Fachhandelspartnern Pfeiffer & May, der GC-Gruppe und der G.U.T.-Gruppe auf ein Vierteljahrhundert erfolgreiche Partnerschaft zurückblicken. Damals wie heute profitiert das Fachhandwerk von der verlässlichen Zusammenarbeit zwischen Industrie und Großhandel im dreistufigen Vertriebsweg. Das Motto lautet: “Gemeinsam erfolgreich.”

Das Unternehmen BRÖTJE wurde 1919 im niedersächsischen Rastede gegründet und war lange Jahre sowohl Hersteller als auch Händler. In den 1990er Jahren konzentrierte sich das Unternehmen auf sein Kerngeschäft als Hersteller, während die Fachhandelspartner GC, Pfeiffer & May und G.U.T. die Handelshäuser von BRÖTJE übernahmen.

Die Entwicklung nahm seitdem einen rasanten Verlauf: Das Netz aus Handelshäusern erstreckt sich mittlerweile flächendeckend über ganz Deutschland. In über 700 Verkaufsstandorten werden Produkte aus dem Hause BRÖTJE angeboten.

Wertvoller Austausch untereinander

Seit Bestehen der Kooperation pflegen BRÖTJE und seine Großhandelspartner einen engen Austausch. Gemeinsam mit dem Fachhandwerk werden passgenaue Lösungen für das BRÖTJE Sortiment entwickelt. Dabei werden regelmäßig Fragen zur Entwicklung der Wärmewende, zu effizienten Produktsystemen und gewerkeübergreifende Ideen diskutiert.

Verlässliche Partner für das Fachhandwerk

Folke Rudloff, Sortimentsführung BRÖTJE, Pfeiffer & May: „Bereits seit 25 Jahren sind wir partnerschaftlich mit BRÖTJE verbunden. Diese enge Zusammenarbeit ist ein Grund, warum wir uns gemeinsam immer wieder auf neue Gegebenheiten im Markt oder aus der Politik einstellen und die technologische Evolution mitgestalten können. Unsere hohe Beratungskompetenz wird auch durch den Außendienst auf Augenhöhe sichergestellt. Schnelle und praxisnahe Lösungen sowie kompromissfreie Produkt- und Service-Qualität bleiben auch in Zukunft für beide Seiten ein Schlüssel zur erfolgreichen Bewältigung der Wärmewende. Wir sind stolz auf die erfolgreiche Partnerschaft und freuen uns auf viele weitere gemeinsame Jahre!“

Michael Hardemann, Sortimentsverantwortlicher Heizung der GC-Gruppe: „In den 25 Jahren unserer Partnerschaft mit BRÖTJE haben wir uns jeder für sich und beide gemeinsam weiterentwickelt und Antworten auf die jeweiligen Herausforderungen im Markt gefunden. Diese Entwicklung geht weiter und ist heute mehr denn je gefragt. Die Gewerke Elektro und Heizungstechnik wachsen zunehmend zusammen, die Kombination mit PV und E-Mobilität gewinnt an Bedeutung und nicht zuletzt müssen wir intelligente Antworten auf den Fachkräftebedarf im Handwerk finden. Wie unsere Partnerschaft in den vergangenen 25 Jahre Vorbildcharakter gehabt hat, werden wir sie auch in die Zukunft führen. Im Kleinen wie im Großen, lokal vor Ort und digital im Netz.“

Christian Sieg, Geschäftsführer BRÖTJE: „Gemeinsam können wir auf ein erfolgreiches Vierteljahrhundert Partnerschaft zurückblicken. Mit der strategischen Bündelung des Know-hows, der technischen Kompetenz von BRÖTJE und der kaufmännischen Komponente unserer Fachhandelspartner Pfeiffer & May, der GC-Gruppe und der G.U.T.-Gruppe treiben wir die Wärmewende ein großes Stück voran. Durch den Außendienst sind wir bundesweit nah am Kunden, hören zu und bekommen viel Rückmeldung aus dem Markt. Das ist die Grundlage, um gemeinsame Entscheidungen zu treffen, die richtigen Produkte zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem gemeinsamen Ziel, innovativer und verlässlicher Partner für das Fachhandwerk zu bleiben.“

Weitere Informationen: www.broetje.de/25-jahre-partner