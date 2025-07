Die Installation von Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsanlagen in Technikräumen, Wartungsnischen oder beengten Räumen erfordert Lösungen, die Kompaktheit, schnelle Montage und maximale Planungsflexibilität vereinen.

Das modulare Montagesystem K-BLOC® von TECO mit TECOFIX Befestigungselementen bietet eine konkrete Antwort auf diese Anforderungen und vereinfacht die Arbeit von Designern und Installateuren.

Schauen Sie sich unser Demonstrationsvideo an!

TECOFIX: intelligente Befestigungen für jede Konfiguration

Das TECOFIX-Befestigungssystem besteht aus Haltebügel, Platten (für Wandinstallationen) und Boxen (für Unterputzinstallationen). Alle Komponenten sind darauf ausgelegt, eine schnelle, ordentliche und stabile Montage der K-BLOC®-Module sowohl an der Wand als auch unter Putz zu gewährleisten.

Ein maßgeschneidertes modulares System

Dank der TECOFIX Befestigungselemente, der modularen Struktur und der großen Auswahl an Komponenten und Zubehör ermöglicht K-BLOC® vollständig maßgeschneiderter Konfigurationen – passend zu jeder Anforderung, sowohl für zentrale Systeme in Versorgungsschächten als auch für Zonensysteme mit Wasserabsperrung in den verschiedenen Bereichen des Gebäudes.

Zwei Beispiele für Konfigurationen mit K-BLOC®: Unterputzinstallation mit Sanitärverteiler und Hauptabsperrung (A) und Wandinstallation mit Sanitärverteilergruppe (B)

Schnelle Installation und hohe Bauqualität

Die K-BLOC®-Module können bequem außerhalb der Baustelle auf der Werkbank vormontiert werden, was die Installationszeit verkürzt.

Hochwertige Materialien und eine robuste Konstruktion gewährleisten ein zuverlässiges und langlebiges Ergebnis.

Mehr Effizienz auf der Baustelle, weniger Fehler und unvorhergesehene Ereignisse

Das Schnellverbindungssystem FASTEC® ermöglicht sichere und werkzeuglose hydraulische Verbindungen, optimiert Zeit, Kosten und Qualität der Installation und reduziert die Fehlerquote deutlich.

Die Wahl von K-BLOC® mit TECOFIX Befestigungselementen bedeutet, auf ein innovatives, flexibles und praxisnahes System zu setzen – die ideale Lösung für jede Herausforderung auf der Baustelle, ohne Kompromisse bei Qualität und Sicherheit.

Sind Sie daran interessiert, mehr Informationen über K-BLOC® zu erhalten? Kontaktieren Sie uns gerne – wir beraten Sie umfassend!