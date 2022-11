Um die Luftqualität in Innenräumen bestimmen zu können, bedarf es exakter und zuverlässiger Messungen. Mit der neuen Produktserie TA 500 bietet Airflow drei hochpräzise Multifunktionsgeräte zur Prüfung und Regulierung von HLK-Systemen. Die tragbaren Modelle sind für den Einsatz mit einer breiten Palette von Plug-in-Sonden zur Messung unterschiedlichster Parameter wie Luftgeschwindigkeit, Volumenstrom, relativer Feuchtigkeit, CO 2 -Gehalt sowie für Luftgittermessungen konzipiert. Geführte Workflows und eine intuitive Menüstruktur unterstützen die einfache Bedienung der Messgeräte.

Bei der Beurteilung der Luftqualität in Innenräumen kommt es auf höchste Messgenauigkeit und Präzision an. Insbesondere, wenn es um die Prüfung und Zertifizierung von für Forschung und Wissenschaft genutzten Räumen geht, müssen Messwerte zu 100 Prozent zuverlässig sein. Die neue Produktserie TA 500 der Airflow Lufttechnik GmbH bietet mit den Thermoanemometern TA 500, TA 530 und TA 550 drei Multifunktions-Messgeräte zur einfachen und exakten Messung der Klima- und Luftqualität. Smartes Produktdesign, ein neuer größerer Speicher und eine intelligente Menüführung machen die Geräte der Serie TA 500 zu unverzichtbaren Tools bei der Inbetriebnahme, Prüfung und Regulierung von HLK-Systemen.

Intuitive Menüstruktur und funktionales Design

Die tragbaren, handgehaltenen Messgeräte im ergonomischen Design verfügen über eine menügesteuerte Benutzeroberfläche mit Eingabeaufforderung für eine besonders einfache Bedienung. Das hochauflösende Farbdisplay zeigt mehrere Messungen gleichzeitig in Echtzeit an und leitet mit geführten Workflows durch die Einrichtung und den Betrieb des Geräts. Vom Benutzer individuell anpassbare Softkeys erlauben darüber hinaus einen schnellen Zugriff auf gängige Funktionen. Dank praktischer Sondenhalterung und integrierter Magnete können die Multifunktionsgeräte an freiliegenden Rohrleitungen oder anderen metallischen Oberflächen befestigt werden – so ist auch ein freihändiges Arbeiten unkompliziert möglich.

Hochpräzise Messgeräte für vielseitige Anwendungen

Alle Modelle der Serie TA 500 eignen sich zur genauen Prüfung und Regulierung von HLK-Systemen sowie zu Luftqualitäts- und Luftstromuntersuchungen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen, einschließlich der Prüfung von Reinräumen, biologischen Sicherheitswerkbänken oder Laborabzuganlagen. Die Messgeräte verfügen zudem über integrierte Workflows zur Berechnung des prozentualen Anteils in der Außenluft, der zur Bestimmung der Lüftungseffizienz in einem Gebäude oder Innenraum verwendet wird. Dank integriertem barometrischem Drucksensor und Temperatureingang ist eine Luftdichtekompensation möglich.

Zusätzliche Funktionen der Modelle TA 530 und TA 550

Die Modelle TA 530 und TA 550 bieten die zusätzliche Funktion der statischen sowie der Differenz-Druckmessung und können mit Pitot-Sonden zur Messung von Kanaltraversen verbunden werden. Das Thermoanemometer TA 550 ermöglicht zudem Wärmestromberechnungen zur Prüfung von Heiz- und Kühlsystemen bei Verwendung mit den passenden Sonden und bietet weiterhin vier Methoden zu geführten Luftgittermessungen, u.a. nach DIN EN12599 und 16211.

Plug-in-Sonden als praktische Erweiterung