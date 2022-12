Der Aufsichtsrat der Hansgrohe SE stärkt die Strukturen des Unternehmens durch eine eigens für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuständige Personalvorständin (CPO). Sandra Richter (48) erweitert das bestehende Vorstandsteam zum 1. März 2023. „Die Hansgrohe Group ist allein im vergangenen Jahr 2021 um 27 Prozent gewachsen und hat es in der Pandemiezeit geschafft, mehr als 650 neue Kolleginnen und Kollegen zu integrieren. Es arbeiten somit inzwischen rund 5.400 Mitarbeitende bei Hansgrohe. Der Aufsichtsrat will durch die Schaffung eines eigenständigen Personalressorts auf Vorstandsebene noch mehr Fokus auf eben diese Mitarbeitenden legen, da sie die außergewöhnlichen Leistungen des Unternehmens erst ermöglichen“, begründet Klaus F. Jaenecke, Vorsitzender des Aufsichtsrats, die Entscheidung.

Langjährige Personalexpertise im globalen Umfeld

Die studierte Mathematikerin Sandra Richter verfügt über 19 Jahre Erfahrung im Personalbereich und war die letzten sechs Jahre als Vice President Human Resources und Group Director HR bei der CeramTec GmbH tätig. Dort hatte Sandra Richter die globale Gesamtverantwortung für das HR-Management mit über 3.600 Mitarbeitenden an Standorten in 14 Ländern. Sie führte dabei unter anderem ein globales Talent Management sowie globale HR-Prozesse erfolgreich ein. Zuvor war die umsetzungsstarke Managerin als HR Direktorin EMEA bei Belden / Hirschmann tätig. „Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir Sandra Richter für Hansgrohe begeistern konnten und sie das Vorstandsgremium ab März erweitert. Ihre langjährigen Erfahrungen im Personalwesen und ihre globale Expertise werden Hansgrohe bei den nächsten Erfolgen unterstützen. Der gesamte Aufsichtsrat freut sich bereits auf die professionelle und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Sandra Richter. Ich danke an dieser Stelle auch Frank Semling, der in seiner Funktion als Arbeitsdirektor den Personalbereich in den letzten Jahren immens weiterentwickelt hat, so dass wir auf einer extrem starken Basis aufbauen und die nächste Entwicklungsstufe erreichen können“, erläutert Klaus F. Jaenecke.

Mensch im Mittelpunkt

Hansgrohe übernimmt seit jeher Verantwortung für Mensch und Umwelt. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Herzstück unserer Unternehmenskultur, die wir kontinuierlich weiterentwickeln. Dabei steht der Mensch bei Hansgrohe im Mittelpunkt. Ein eigenes Vorstandsressort für unsere Kolleginnen und Kollegen ist somit absolut konsequent und richtig. Wir sind bereits heute sehr gut aufgestellt und beispielsweise nach 2021 auch 2022 in Deutschland wieder mit dem Siegel „Top Employer" für herausragende Arbeitsbedingungen ausgezeichnet worden. Mit Sandra Richter werden wir uns international noch schneller entwickeln können und unsere Unternehmenskultur weiter stärken“, freut sich Hans Jürgen Kalmbach, Vorsitzender des Vorstands, über die neue Kollegin.

Damit besteht der Vorstand der Hansgrohe SE ab März 2023 aus fünf Mitgliedern. Frank Semling (56) ist als Vorstand Operations (COO) unverändert Mitglied des Vorstands und stellvertretender Vorsitzender. Ebenso unverändert bleiben Christophe Gourlan (50) als Vorstand Vertrieb (CSO) sowie Andre Wehrhahn (52) als Vorstand Finanzen (CFO). Hans Jürgen Kalmbach (47) bleibt ebenfalls unverändert als CEO Vorsitzender des Vorstands.