Mehr Zeit, mehr Nutzen, mehr Einfach: GROHE präsentiert Lösungen für das Fachhandwerk3 • Produkt-Weltpremiere: Neues GROHE Rapido Duschelement ermöglicht schnellere, einfachere Montage • Nächste Messepräsenzen auf der IFH in Nürnberg und der GET Nord in Hamburg

GROHE zieht nach seinem diesjährigen Messeauftakt vom 19. bis zum 22. März auf der SHK+E in Essen eine positive Bilanz. Die Marke hatte Fachhandwerk und Handel zum Austausch an den GROHE Truck eingeladen. Dort stellte GROHE erstmals das neue Rapido Duschelement vor. Der vormontierte Duschrahmen beschleunigt die Installation von Unterputz-Duschsystemen und erfüllt so den Wunsch der Branche nach montagefreundlichen Lösungen. Getreu dem Messemotto der Marke: Fachhandwerk3 - mehr Zeit, mehr Nutzen, mehr Einfach. Der nächste Messeauftritt folgt schon bald, denn vom 23. bis zum 26. April wird GROHE auf der IFH in Nürnberg präsent sein, vom 21. bis zum 23. November auf der GET Nord in Hamburg.

GROHE Professional Portfolio: entwickelt für das Fachhandwerk

GROHE entwickelte das Rapido Duschelement gemeinsam mit dem Fachhandwerk, um die Installation von Unterputz-Duschsystemen zu vereinfachen. Dank vormontierter Komponenten wie Mischwasserleitungen und Unterputzelementen sowie einer werkseitigen Dichtigkeitsprüfung erfolgt die Installation in nur wenigen Schritten und spart so wertvolle Arbeitszeit sowie Schulungsaufwand für Installateur:innen. Bei der Weltpremiere auf der SHK+E in Essen stieß die Innovation auf großes Interesse und den Zuspruch der Fachbesuchenden.

Daneben präsentierte GROHE weitere Neuheiten aus dem Professional Portfolio, das sich speziell an Installateur:innen richtet - darunter das Einsteiger-Dusch-WC Sensia Pro sowie die matten Schwarztöne Phantom Black und Matt Black. In zweiterem sind ab sofort auch die Tempesta Duschsysteme und Armaturen der Eurosmart Serie verfügbar.

Partnerschaftlicher Austausch im Vordergrund

„Bei der SHK+E Essen haben wir uns mit Fachhandwerk und Handel intensiv über ihre Herausforderungen ausgetauscht“, sagt Marc Dobro, Geschäftsführer der GROHE Deutschland Vertriebs GmbH. „Auf der IFH in Nürnberg und der GET Nord in Hamburg werden wir diesen Austausch weiterführen. Gerade im aktuell herausfordernden Marktumfeld ist es wichtig, die Sanitärbranche, das Fachhandwerk sowie den Handel umfassend zu unterstützen und zu stärken.“