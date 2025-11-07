07.11.2025  Pressemeldung Alle News von TECO

TECO R2 und R4 Kugelhähne: DVGW-zertifizierte Gas-Absperrung für flexible Leitungen

Wenn es um Sicherheit in Gasinstallationen geht, ist die Zuverlässigkeit der Absperrkomponenten unverzichtbar. Die R2- und R4-Kugelhähne von TECO, DVGW-zertifiziert, wurden entwickelt, um sichere Verbindungen in flexiblen Gasleitungen zu gewährleisten – auch unter schwierigen Umweltbedingungen.

Maximale Sicherheit durch Bajonettanschluss

Die R2- und R4-Kugelhähne verfügen über einen Bajonettanschluss, der das Einstecken des flexiblen Schlauchs nur bei geschlossener Kugel erlaubt und ein Öffnen der Kugel verhindert, wenn der Schlauch nicht korrekt eingesetzt ist.

Dies eliminiert das Risiko unbeabsichtigter Öffnungen oder falscher Verbindungen und bietet mehr Sicherheit für Installateure und Endkunden.

Integriertes Firebag®-System: automatische Schutzfunktion bei Feuer

R2 und R4 sind mit dem Firebag®-Sicherheitssystem ausgestattet, das im Brandfall aktiv wird: ab 100 °C wird der Gasfluss automatisch und dauerhaft unterbrochen, um eine Raumkontamination zu verhindern und das Risiko von Explosionen zu reduzieren.

Verfügbare Versionen

  • R2-Kugelhahn: geeignet für Außeneinsätze bis –20 °C, mit praktischer Bedienungshandgriffe.

  • R4-Kugelhahn: entwickelt für Temperaturen bis –40 °C.

Beide Kugelhähne sind geeignet für Methan, Butan und Propan, entsprechen den wichtigsten europäischen Gasnormen und werden nach den hohen Qualitätsstandards von TECO gefertigt.

Warum TECO R2 und R4 wählen

  • Bajonettanschluss für sichere Verbindungen;
  • Automatischer Schutz durch FIREBAG®;
  • Garantierte Beständigkeit bei niedrigen Temperaturen;
  • DVGW-Zertifizierung, wie die gesamte TECO-Gasarmaturenreihe.

Mit den R2- und R4-Kugelhähnen bietet TECO Installateuren eine sichere, effiziente und zertifizierte Lösung für die Gasabsperrung – selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen.

Möchten Sie mehr über TECO-Produkte für die Gasabsperrung erfahren? Kontaktieren Sie uns – unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

TECO Srl
TECO Srl
Via Sandro Pertini n.39/41
25050 Provaglio d'Iseo (BS)
Italien
Telefon:  +39 030 6850510
www.tecosrl.it/de
Anzeigen
Uwe Wenzel
Loggere Metaalwerken NV
Thermosolar DE GmbH
S!STEMS GmbH
HEWI Heinrich Wilke GmbH

DESTATIS:

30.10.2025

Produktion im September 2025: +1,3 % zum Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

30.10.2025

Bruttoinlandsprodukt stagniert im 3. Quartal 2025
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

31.10.2025

Einzelhandelsumsatz im September 2025 real um 0,2 % höher als im Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung