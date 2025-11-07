Wenn es um Sicherheit in Gasinstallationen geht, ist die Zuverlässigkeit der Absperrkomponenten unverzichtbar. Die R2- und R4-Kugelhähne von TECO, DVGW-zertifiziert, wurden entwickelt, um sichere Verbindungen in flexiblen Gasleitungen zu gewährleisten – auch unter schwierigen Umweltbedingungen.

Maximale Sicherheit durch Bajonettanschluss

Die R2- und R4-Kugelhähne verfügen über einen Bajonettanschluss, der das Einstecken des flexiblen Schlauchs nur bei geschlossener Kugel erlaubt und ein Öffnen der Kugel verhindert, wenn der Schlauch nicht korrekt eingesetzt ist.

Dies eliminiert das Risiko unbeabsichtigter Öffnungen oder falscher Verbindungen und bietet mehr Sicherheit für Installateure und Endkunden.

Integriertes Firebag®-System: automatische Schutzfunktion bei Feuer

R2 und R4 sind mit dem Firebag®-Sicherheitssystem ausgestattet, das im Brandfall aktiv wird: ab 100 °C wird der Gasfluss automatisch und dauerhaft unterbrochen, um eine Raumkontamination zu verhindern und das Risiko von Explosionen zu reduzieren.

Verfügbare Versionen

R2-Kugelhahn: geeignet für Außeneinsätze bis –20 °C, mit praktischer Bedienungshandgriffe.

R4-Kugelhahn: entwickelt für Temperaturen bis –40 °C.

Beide Kugelhähne sind geeignet für Methan, Butan und Propan, entsprechen den wichtigsten europäischen Gasnormen und werden nach den hohen Qualitätsstandards von TECO gefertigt.

Warum TECO R2 und R4 wählen

Bajonettanschluss für sichere Verbindungen;

Automatischer Schutz durch FIREBAG®;

Garantierte Beständigkeit bei niedrigen Temperaturen;

DVGW-Zertifizierung, wie die gesamte TECO-Gasarmaturenreihe.

Mit den R2- und R4-Kugelhähnen bietet TECO Installateuren eine sichere, effiziente und zertifizierte Lösung für die Gasabsperrung – selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen.

Möchten Sie mehr über TECO-Produkte für die Gasabsperrung erfahren? Kontaktieren Sie uns – unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.