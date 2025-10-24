Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,1 % gestiegen

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe, August 2025

+2,4 % zum Vormonat (real, saison- und kalenderbereinigt)

+0,1 % zum Vorjahresmonat (real, kalenderbereinigt)

+0,3 % zum Vorjahresmonat (nominal)

Umsatz im Bauhauptgewerbe, August 2025

-5,0 % zum Vorjahresmonat (real)

-2,7 % zum Vorjahresmonat (nominal)

Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Bauhauptgewerbe ist im August 2025 gegenüber Juli 2025 kalender- und saisonbereinigt um 2,4 % gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, nahm dabei der Auftragseingang im Hochbau um 11,5 % zu, während der Auftragseingang im Tiefbau um 5,0 % fiel. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der kalender- und saisonbereinigte Auftragseingang von Juni 2025 bis August 2025 um 3,2 % niedriger als in den drei Monaten zuvor (Hochbau: +2,1 %; Tiefbau: -7,6 %).

