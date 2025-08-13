EXHAUSTO Webinare - Kompaktgeräte auslegen mit EXselectPRO
In einem einstündigen Onlineseminar möchten wir Ihnen gerne die umfangreichen Funktionen sowie die Bedienung unserer EXselectPRO Software präsentieren. Unsere Themen:
- Auslegung von Geräten und Zubehörkomponenten
- Projektverwaltung - Anpassung der Basiseinstellungen an Ihre individuellen Anforderungen
- Teilen von Auslegungen mit Ihrem EXHAUSTO Außendienstmitarbeiter
- Erstellung von Ausschreibungstexten
- Erstellung von 3D-Zeichnungen
- Erstellung eines Angebots
Für die Teilnahme an dem Onlineseminar benötigen Sie lediglich einen handelsüblichen Rechner mit Internetzugang und Ton. Nach erfolgter Anmeldung wird Ihnen der Zugang per E-Mail zugesandt.