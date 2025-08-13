13.08.2025  Pressemeldung Alle News von EXHAUSTO by Aldes

EXHAUSTO Webinare - Kompaktgeräte auslegen mit EXselectPRO

Freitag, 15. August, 10:00 - 11:00 Uhr

In einem einstündigen Onlineseminar möchten wir Ihnen gerne die umfangreichen Funktionen sowie die Bedienung unserer EXselectPRO Software präsentieren. Unsere Themen:

  • Auslegung von Geräten und Zubehörkomponenten
  • Projektverwaltung - Anpassung der Basiseinstellungen an Ihre individuellen Anforderungen
  • Teilen von Auslegungen mit Ihrem EXHAUSTO Außendienstmitarbeiter
  • Erstellung von Ausschreibungstexten
  • Erstellung von 3D-Zeichnungen
  • Erstellung eines Angebots

Für die Teilnahme an dem Onlineseminar benötigen Sie lediglich einen handelsüblichen Rechner mit Internetzugang und Ton. Nach erfolgter Anmeldung wird Ihnen der Zugang per E-Mail zugesandt.

Anmelden

EXHAUSTO by Aldes GmbH
EXHAUSTO by Aldes GmbH
Mainzer Straße 43
55411 Bingen
Deutschland
Telefon:  +49 0 6721 9178-111
www.exhausto.de
