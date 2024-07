Heizungstausch mit der Wärmepumpe so schnell wie noch nie! Entdecken Sie in diesem Installationstutorial, wie die Außeneinheit von System E installiert wird. Schritt für Schritt werden die notwendigen Schritte für die ordnungsgemäße Installation vorgestellt. Nach der fachgerechten Aufstellung gemäß den Vorgaben der Bedienungsanleitung, kann der Anschluss entweder nach hinten oder nach unten erfolgen. Nach Herstellung der hydraulischen und elektrischen Anschlüsse ist die Arbeit an der Außeneinheit schnell abgeschlossen.

Das hocheffiziente Luft/Wasser-Wärmepumpensystem ist nicht nur für den schnellen Austausch von Bestandanlagen optimiert, sondern auch für den Betrieb mit Heizkörpern. Gleichzeitig überzeugt es durch seinen Betrieb mit dem klimafreundlichen Kältemittel R290 und ist besonders leise.

