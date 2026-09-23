Groß ist die Enttäuschung, wenn die architektonischen Bedingungen einen Strich durch die Wunschliste machen – sei es, weil die Wände die herkömmliche Befestigung von Beschlägen nicht erlauben; sei es, weil ausladende Türen dem Raum seine Grenzen aufzeigen. Der Glasduschen-Spezialist glassdouche hat mit JOSEPHINE eine Serie gelauncht, die die Geht-nicht-Liste deutlich reduziert und die Lässt-sich-machen-Liste ebenso deutlich vergrößert.

JOSEPHINE von glassdouche ist eine Beschlagserie mit Zweifachbohrung, die trotz geringer Beschlagmaße sehr große Duschenmaße ermöglicht.

Die Modellauswahl umfasst Dusch-Wände, Dusch-Nischen, Viereck-, Viertelkreis- und Fünfeck-Duschen mit Dreh- und/oder Falttüren sowie Badenwannenaufsätze und -anschlüsse. Falttüren sind immer dann die beste Wahl, wenn trotz wenig Raum ein großer Zugang zur Dusche erwünscht oder erforderlich ist. Die hohe Stabilität von JOSEPHINE sorgt für besondere Verschleißfreiheit und garantiert auch extrem geringe Verwindung – der Vorteil: selbst große Falttüren brauchen kein stabilisierendes Gestänge oberhalb der Scheiben, das bei vielen anderen Lösungen den leichten, transparenten Eindruck der Glasdusche zunichte macht.



Die eigentliche Besonderheit und Stärke von JOSEPHINE zeigt sich jedoch bei den Montage-Optionen: mit Glas-Wand- oder Glas-Glas-Scharnieren, Scharnierwinkelung 0, 90, 135 oder 180°, Wandschenkel des Scharniers innen oder außen, Glasbefestigung mit oder ohne Gegenplatte, Türglas wandbündig fluchtend oder überlappend, die Türen nach innen oder außen öffnend –JOSEPHINE von glassdouche ist die Beschlagserie mit dem Spezialgebiet Sonderlösungen.



Das Design der Beschläge JOSEPHINE folgt klassischer, soft-geometrischer Linienführung: unaufdringlich im Gesamtbild Badezimmer, wohlgefällig im Fokus des Betrachters. Zahlreiche Beschlag-Oberflächen ermöglichen die Individualisierung für nahezu jeden Einrichtungs- bzw. Badezimmer-Stil. Wie alle Duschkabinen von glassdouche wird JOSEPHINE nach Aufmaß aus Einscheiben-Sicherheitsglas gefertigt, das sich mit OnLaser-Motiven der Serie LETIZIA von glassdouche (mit oder ohne Beleuchtung) veredeln lässt.