Indien

Die Universität Shiv Nadar ist eine der führenden Universitäten Indiens. Spezialisiert auf Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, Geistes- und Sozialwissenschaften, Management und Unternehmertum sowie die Akademie für Weiterbildung, bietet sie ihren Studenten eine vielversprechende Bildungszukunft. Bei der Erweiterung der Räumlichkeiten setzte die Universität auf die bewährte Qualität von HERZ. Das mittlerweile weltweit bekannte Erfolgsmodell HerzCON wurde zur effizienten Klimatisierung und Belüftung in verschiedenen Räumlichkeiten im neuen Block der Shiv Nadar University eingesetzt. HERZ-Produkte tragen wesentlich zur Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit der Universität bei, was sich nahtlos mit der Mission der Bildungseinrichtung vereint.

Kasachstan

In Astana wurde der neue Wohnkomplex "Stockholm" im Zentrum errichtet und präsentiert sich mit modernster Technologie. Die Wohnungen werden unkonventionell für Zentralasien mit einer Flächenheizung beheizt, wobei zahlreiche Produkte von HERZ verwendet wurden. Der hydraulische Abgleich wurde durch den Einsatz von HERZ Strangregulierventilen in Kombination mit Differenzdruckreglern erreicht. Diese Maßnahme gewährleistet nicht nur eine gleichmäßige Wärmeverteilung in den Wohnungen, sondern ist auch entscheidend für die Effizienz des gesamten Heizsystems. Darüber hinaus wurden zahlreiche HERZ-Edelstahlverteiler und Pumpengruppen installiert, um eine zuverlässige und effiziente Wärmeversorgung selbst unter den extremen Wetterbedingungen Kasachstans sicherzustellen.

Neuseeland

Das Bildungsministerium in Neuseeland setzt in seinen Schulen auf österreichische Qualität. Aktuell ersetzt das Ministerium in allen öffentlichen Schulen kohlebefeuerte Heizkessel durch nachhaltige und effiziente Heizsysteme. In den nächsten 18 Monaten wird HERZ Neuseelands Schulen mit Pelletkesseln im Leistungsbereich von 150 kW bis 1.500 kW beliefern. Die Umsetzung hat bereits an der Gore Main School im Süden der Insel begonnen. HERZ Pelletkessel firematic 151 zeichnet sich durch seine Treppenrosttechnologie aus, die eine optimale Luftführung ermöglicht und somit für eine energieeffiziente und saubere Verbrennung sorgt, um in den Klassenräumen Behaglichkeit und Wärme zu gewährleisten.

Philippinen

Das 5-Sterne-Hotel Okura in den Newport World Resorts in Pasay City, Philippinen, entschied sich für das internationale Erfolgsmodell HerzCON, um eine sichere und effiziente Kühlung des Gebäudes zu gewährleisten. HerzCON bietet Steuern, Regeln, Füllen, Spülen, Rückspülen, Entleeren, Absperren und Filtern in kompakter Form aus einer Hand. HerzCON sorgt in seiner kompakten Form für eine zuverlässige und schnelle Verbindung zwischen FanCoils und dem Heiz- oder Kühlsystem. Die Luxushotelkette verkörpert mit weltweit 81 Hotels Eleganz und raffinierte japanische Gastfreundschaft (auch bekannt unter Omotenashi). Auf den Philippinen bietet das Hotel seinen Gästen die perfekte Kombination aus japanischem Omotenashi und philippinischer Herzlichkeit.

Südafrika

Ein Land mit drei Hauptstädten und elf Amtssprachen - Willkommen in der Republik Südafrika. Im Jahr 2003 gründeten die Brüder Etienne und Johan Botma die BOTMA Geflügelfarm mit Sitz in der Nähe von Worcester, Südafrika. Aufgrund der steigenden Nachfrage, des Produktionsanstiegs und der hohen Heizkosten für LPG-Gas suchten die Brüder nach einer alternativen Heizlösung. Die Entscheidung fiel hierbei auf einen Heizkessel von Binder, der auch Hühnermist verbrennen kann. Im Oktober 2023 startete das Projekt, dessen Fertigstellung im Frühjahr 2024 erfolgen soll. Der sogenannte Binder Hühnerkessel gewährleistet in erster Phase mit einer Leistung von 2.100 kW eine behagliche Wärme in den Hühnerställen. Die Anlage wird mit einer Mischung aus Holzspänen und Hühnerkot befeuert.