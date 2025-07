Damit sich Verbraucher immer häufiger für klimafreundliche Pellets statt fossilen Brennstoffen entscheiden, ist der Heizkomfort entscheidend. Vor bald 20 Jah­ren hat es sich die damals noch junge Pelletbranche zur Aufgabe gemacht, diesen Komfort bestmöglich zu gewährleisten. Schnell war klar: Eine qualifizierte und kompetente Logistik bis zum Verbraucher ist für die Qualität der Presslinge entscheidend. Nur so können die Vorzüge der Hightech-Feuerungen voll zum Tragen kommen. Dass dies gelungen ist, ist der ENplus-Zertifizierung zu verdanken, die seit 15 Jahren die gesamte Wertschöpfungskette der Pellets kontrolliert: von der Produktion bis zur Anlieferung. Fast die komplette Pellet­produktion und ca. 80 Prozent der in Deutschland gehandelten Pellets sind mittlerweile EN- plus-zertifiziert. Die Einnahmen aus der Zertifizierung kommen der Branche direkt zugute, da sie für die Kommunikation und das Marketing des Themas „Heizen mit Pellets“ genutzt werden. Darüber hinaus war das ENplus-System von Beginn an so ausgelegt, dass es auch international funktioniert. Mittlerweile werden ENplus-Pellets in 47 Ländern hergestellt.

Wer zu den Pionieren beim Heizen mit Pellets gehört, kann sich sicherlich noch an viele Probleme in deutschen Pelletlagern und damit auch Heizungskellern erinnern. Die damals für die Pelletpro­duktion maßgebliche DINplus-Zertifizierung konnte zwar beim Verlassen des Werkes hochwertige Pellets nachweisen - In welcher Form die Holzpresslinge dann aber beim Kunden ankamen, war abhängig von Kompetenz und Talent des Pelletlieferanten einerseits sowie einem fachgerecht er­bauten Pelletlager andererseits. Das Resultat waren Diskussionen zwischen SHK-Handwerk und Pellethandel, wer für verstopfte Förderschnecken oder störende Schlackebildung in der Heizung verantwortlich war. Als Lösung hat die Pelletbranche - federführend war der Deutsche Energie­holz- und Pellet-Verband (DEPV) - mit internationalen und wissenschaftlichen Partnern die EN- plus-Zertifizierung für Holzpellets entwickelt. Diese umfasst als integrierende Qualitätssicherung die gesamte Wertschöpfungskette von der Herstellung der Presslinge bis ins heimische Lager.

Seit der Markteinführung 2010 hat sich das ENplus-Zeichen zur Messlatte der Pelletbranche ent­wickelt. Hans Martin Behr, einer der „Gründerväter“ des Zeichens, erläutert die damaligen Beweg­gründe: „ENplus ist von Anfang an als gemeinschaftlicher Ansatz von Pelletproduzenten, Handel und Kesselherstellern entstanden. Dass der Energiehandel heute so großes Vertrauen in das Sys­tem zeigt, macht uns stolz.“ Kesselhersteller Alexander Schrom (Fröling) betont, wie wichtig das Zeichen für ein reibungsloses Heizen mit Holzpellets ist: „Wir empfehlen dem SHK-Handwerk, Kunden aktiv über die Vorteile zertifizierter Händler zu informieren. Denn nur mit ENplus-Pellets laufen unsere Heizungen zuverlässig.“ Nur so bliebe die Qualität der Pellets, die sichere Lagerung und die Zufriedenheit der Kunden gewährleistet.

Der DEPV-Vorsitzende Helmut Schellinger würdigt den ganzheitlichen Ansatz von ENplus: „Wir haben für eine optimale Wirkung bewusst von Beginn an die gesamte Wertschöpfungskette einbe­zogen. Zudem fühlen wir uns auch verpflichtet, über Schulungs- und Werbemaßnahmen die Ein­nahmen der gesamten Branche wieder zugutekommen zu lassen. Nur so können wir gemeinsam für eine positive Marktentwicklung arbeiten.“

Pelletproduzent und Obmann von proPellets Austria (ppA) Michael Pfeifer betont: „Als österreichi­scher Hersteller mit Pelletwerken und Kunden im Ausland war für uns der internationale Ansatz von ENplus von Beginn an ausschlaggebend. Wenn wir heute beispielsweise nach Italien exportie­ren, ist das ENplus-Zeichen für uns der Türöffner. Deshalb haben wir die Entwicklung von ENplus von Anfang an unterstützt.“

Die Vorteile von EN plus-Pellets auf einen Blick: