Wenn vom 04. bis 08. März 2026 die Internationale Handwerksmesse (IHM) in München ihre Tore öffnet, präsentiert sich eine Branche, die weit mehr ist als traditionelle Gewerke: Sie ist einer der zentralen wirtschaftlichen Stützpfeiler Deutschlands und ein innovativer Zukunftstreiber. Gemeinsam mit der «Handwerk & Design», Garten München und FOOD & LIFE zeigt die IHM, wie sich das Handwerk neu erfindet und warum die Politik es zunehmend ins Zentrum wirtschaftlicher Weichenstellungen rückt.

„Das Handwerk ist ein entscheidender Hebel für die Zukunftsfähigkeit des Landes“

Die Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung ist laut der Jahresbilanz der Agentur für Arbeit für 2025 in Folge der anhaltenden Wirtschaftsschwäche weiter gestiegen. Doch es gibt Branchen, die große Chancen bieten. „Das Handwerk ist ein entscheidender Hebel, um Deutschland zukunftsfähig zu machen“, sagt Tobias Gröber, Vorsitzender der Geschäftsführung der GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH. „Ob Energie- und Mobilitätswende, Ertüchtigung unserer Infrastruktur, nachhaltiges Bauen oder Erstellung digitaler Infrastruktur: Ohne die Kompetenz unserer Betriebe bewegt sich nichts. Die IHM macht sichtbar, wie innovativ und kraftvoll das Handwerk ist.“

Handwerk als Wirtschaftsmotor live erlebbar

So bildet die IHM ein Panorama wirtschaftlicher und gestalterischer Zukunftsthemen: Bauen und Modernisieren, Wohnen und Einrichtung, Design und Kunsthandwerk, Genuss- und Lebensmittelkultur sowie Garten- und Outdoortrends. Die Messe erstreckt sich über fünf Hallen und bietet Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, Innovation zu erleben. Über 60 Gewerke demonstrieren, dass das Handwerk längst ein hochdynamischer Wirtschaftsbereich ist, der Tradition und Technologie souverän verbindet und essenzielle Fachkräfte für Deutschlands Modernisierung hervorbringt.

Transformation im Fokus: Bauen, Energie, Klimaschutz

In den Hallen C1 und C2 stehen jene Themen im Vordergrund, die politisch und gesellschaftlich höchste Relevanz haben: Energieeffizientes Bauen, klimafitte Sanierungen, Solartechnik, moderne Mobilität und der intelligente Einsatz nachhaltiger Materialien. Das Forum „Das Haus“ widmet sich spannenden Vorträgen rund um Hausbau, Energie und Finanzierung. Auch hier wird der Nachwuchs im Handwerk zum Thema, etwa in einem Vortrag der HWK Unterfranken zu Künstlicher Intelligenz in der Ausbildung.

Fachkräftesicherung: Die neue Generation des Handwerks

Dass die IHM 2026 den Nachwuchs besonders stark in den Mittelpunkt rückt, ist nicht nur ein bildungspolitisches Signal, sondern auch ein wirtschaftliches: Der Fachkräftemangel zählt zu den größten Herausforderungen der kommenden Jahre. Die Messe zeigt, wie attraktiv, vielseitig und technologisch anspruchsvoll handwerkliche Ausbildung heute ist. „Der Nachwuchs ist das Fundament der Zukunft des Handwerks und das Handwerk ist zugleich ein tragender Pfeiler des deutschen Arbeitsmarkts. Hier entstehen sichere Arbeitsplätze und echte Aufstiegschancen“, sagt Tobias Gröber.

Nachwuchs und Innovation

In Halle C1 können Jugendliche bei der Sonder- und Aktionsschau „Macher gesucht!“, ehemals YoungGeneration, über 20 Berufe ausprobieren – praxisnah und im direkten Kontakt mit Profis. Viele junge Menschen entdecken hier erstmals ihre Begeisterung für einen KI-sicheren Beruf mit Zukunftsgarantie.

Zwölf Betriebe, die mit ihrem Erfindergeist hervorstechen, präsentieren ebenfalls in Halle C1 bei der Sonderschau INNOVATION GEWINNT! Neuerungen, die den (Handwerks-)Alltag erleichtern: smarte Fertigungsprozesse, digitale Lösungen, neuartige Materialien und nachhaltige Verfahren.

Moderne Wohnkultur & Gartenträume auf der Garten München

Handgefertigte Möbel, hochwertige Küchenkonzepte und eine wachsende Designszene treffen in Halle B2 auf ein bewusstes Konsumverständnis. Ein Highlight ist der Gestaltungswettbewerb "Die Gute Form", der exzellente Gesellenstücke im Tischler- und Schreinerhandwerk auszeichnet. Erstmals auf der IHM ist die Sonderschau "Kopf, Hand, Herz: Design trifft Handwerk” mit der Frage: “Wie können Design und Handwerk in Zeiten von Digitalisierung, neuen Materialien und Generationswechsel zukunftsfähig bleiben?”

Die Garten München in Halle C2 eröffnet den Frühling mit Ideen für nachhaltige Gartengestaltung, Outdoor-Living und innovativen Grill- und Genusskonzepten.

Der Nachwuchs-Floristen-Wettbewerb Heinz-Czeiler-Cup zeigt, wie kunstvoll junge Talente Natur inszenieren.

Exzellenz zwischen Werkbank und Weltbühne: «Handwerk & Design»

Mit den renommierten Sonderschauen ist die «Handwerk & Design» in Halle B1 international ein Begriff für Spitzenhandwerk und künstlerische Exzellenz. Die EXEMPLAmünchen zeigt unter dem Motto „Zukunft gestalten“ Handwerk im Kontext von Gesellschaft und Umwelt. Die SCHMUCKmünchen und TALENTEmünchen – Meister der Zukunft finden in den prestigeträchtigen Preisverleihungen ihren Höhepunkt. Premiere feiert außerdem die Sonderschau Danner-Expo mit dem Fokus auf Glas, Metall und Keramik. Außerdem haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, außergewöhnliche Schätze einzukaufen, wie etwa handgewebte Textilien, umweltfreundlichen Kopfschmuck aus Stroh oder Zuckerdosen aus Beton.

FOOD & LIFE: Die neue Kultur des Essens

Regionale Manufakturen, nachhaltige Lebensmittelproduktion und Genusskultur stehen auf der FOOD & LIFE in Halle B3 im Fokus. Der NEWCOMER AWARD! zeichnet FOOD.Start.ups aus, die mit ihrer Innovationskraft die Food-Industrie besonders bereichern und revolutionieren.

Auszeichnungen für Exzellenz: Bundes- und Staatspreise

In Halle B1 werden die bedeutendsten Preise des Handwerks verliehen. Die Bundesinnovationspreise für hervorragende innovatorische Leistungen für das Handwerk werden seit 1989 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie verliehen. Der Bayerische Staatspreis wird seit 1952 verliehen und würdigt exzellente gestalterische und technische Leistungen, Bewerbungsschluss ist der 6. Februar.

Ein Ticket in die Welt des gesamten Handwerks

Ein Ticket gilt für alle vier Veranstaltungen und bietet damit Zugang zu einem umfassenden Zukunftspanorama. Die IHM zeigt: Das Handwerk ist traditionsreicher Wirtschaftssektor, Säule des Arbeitsmarktes und einer der stärksten Motoren für Fortschritt, Nachhaltigkeit und Wohlstand in Deutschland. Weitere Informationen: www.ihm.de