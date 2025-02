Aalberts hydronic flow control präsentierte beim Messeforum in Safenwil innovative Lösungen wie das T-plus und den Flamco XStream Clean. Über 1.000 Besucher nutzten die Gelegenheit, sich mit Experten wie Heinz Gmür, Geschäftsführer der Schweiz Aalberts hfc AG (links), und Felix Bolliger, Vertriebsmitarbeiter von Aalberts hfc (rechts), auszutauschen. Foto: Aalberts hydronic flow control

Aalberts hydronic flow control blickt auf zwei erfolgreiche Messetage beim Messeforum in Safenwil zurück. Am 18. und 19. Februar 2025 präsentierte das Unternehmen im Emil Frey Classics Center seine neuesten Lösungen im Bereich Heizungstechnik. Mit über 1.000 Besuchern und 54 Ausstellern aus der Sanitär- und Heizungsbranche war das Messeforum erneut der zentrale Branchentreffpunkt der Schweizer Gebäudetechnik.

Heinz Gmür, Geschäftsführer der Schweiz Aalberts hfc AG sowie Felix Bolliger, Vertriebsmitarbeiter von Aalberts hfc standen den Besuchern an beiden Messetagen für Fragen und Fachgespräche zur Verfügung. Der Geschäftsführer zeigte sich begeistert von der Resonanz: „Das Messeforum bietet eine ideale Plattform, um direkt mit Fachleuten der Branche in Kontakt zu treten und unsere neuesten Entwicklungen zu präsentieren. Der direkte Austausch mit Installateuren, Planern und Entscheidungsträgern ist für uns von großem Wert.“ Auch Felix Bollinger betonte die Bedeutung des persönlichen Kontakts: „Die zahlreichen Gespräche mit Fachleuten haben uns wertvolle Einblicke in die aktuellen Herausforderungen und Bedürfnisse der Branche gegeben.“

Neuheiten und bewährtes T-plus, XStream Clean und Sideflow Clean Pro

Im Mittelpunkt des Messeauftritts von Aalberts hfc standen zahlreiche innovative Produkte. Unter anderem wurde das T-plus in Safenwil vorgestellt, eine flexible Lösung für sichere Rohrabzweigungen ohne Betriebsunterbrechung. Dabei sorgt der Auslösemechanismus mit Schneidkolben und Zündstift selbst auf engstem Raum für eine präzise Montage, ohne dass das System entleert oder zusätzliches Werkzeug wie ein Hammer benötigt wird. Ein weiteres Highlight war der Schlammabschneider Flamco XStream Clean, der die Lebensdauer von Heizungsanlagen verlängert. Während der integrierte Magnet und Service-Anzeiger Wartung und Betrieb erleichtern, ist durch das 360-Grad-drehbare Design und der hochwertigen Isolierung eine flexible Installation möglich. Auch die Neuheiten VacuStream, ein Entgaser für Niedertemperatursysteme und Sideflow Clean Pro, ein Schmutz- und Magnetitabscheider für Heizungs- und Kühlanlagen waren ausgestellt. Das bewährte Variodesign, eine ästhetisch gestaltete Serie von Ventilhahnblöcken und Thermostatköpfen lockte ebenfalls viele Interessenten an den Stand. Neben der Ausstellung bot das Messeforum zudem ein umfangreiches Rahmenprogramm mit 18 Fachreferaten renommierter Experten aus der Gebäudetechnik. Die Themen reichten von fortschrittlichen Heiztechnologien bis hin zu nachhaltigen Innovationen im Bereich der Gebäudetechnik.

Die Resonanz der Messebesucher auf die präsentierten Produkte von Aalberts hfc war sehr positiv. Besonders die Kombination aus moderner Technik und praxisnahen Lösungen stieß auf großes Interesse. „Die Messe hat erneut bestätigt, dass unsere Produkte genau den aktuellen Bedarf treffen. Wir freuen uns bereits auf die Fachtagung Heizung | Lüftung | Klima in Zürich. Auch dort wird Aalberts hfc vertreten sein und sein großes Sortiment präsentieren“, schließt Heinz Gmür ab.