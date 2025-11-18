Die elektronische, druckunabhängige 6-Wege-Regelarmatur SmartKombi-iQ RT von Gampper überwacht und regelt den Betrieb von Heiz- und Kühldecken sicherer. Damit sorgt Gampper in seiner Serie elektronischer, druckunabhängiger Regelarmaturen für sicheren und energieeffizienten Betrieb moderner 4-Leiter-Systeme. Bei Heiz- und Kühldecken muss regelmäßig Taupunktbildung verhindert werden.

Im regulären Betrieb von Heiz-Kühldecken treten regelmäßig Situationen auf, in denen der Kondensatwächter aktiviert wird, um Kondensation, d.h. die Bildung von Tauwasser an Heiz-Kühldecken und deren Rohrleitungen, zu verhindern. Der Kondensatwächter besteht aus einem Taupunktsensor und einer Regeleinheit, die installiert und programmiert werden müssen. Zusätzlich ist die Installation eines Fensterkontakts erforderlich. Normalerweise verhindert er die Beheizung oder Kühlung der Heiz- Kühldecken bei geöffnetem Fenster. Zusätzlich schützt der Fensterkontakt aber auch die Heiz-Kühldecke, falls bei hoher Außenfeuchte die Fenster geöffnet werden.

Autonome Taupunktüberwachung: Maximale Betriebssicherheit durch integrierte Schutzfunktionen im SmartKombi-iQ RT

Alle Varianten der elektronischen, druckunabhängigen 6-Wegeventile der Baureihe SmartKombi-iQ sind mit drei digitalen Eingängen ausgestattet, an welche Taupunktwächter, Fensterkontakte und weitere Sensoren angeschlossen werden können. Die von diesen Sensoren erfaßten Informationen ermöglichen es der Gebäudeautomation, raumbezogene Ereignisse zu identifizieren und gegebenenfalls Schutzfunktionen auszuführen, beispielsweise das Schließen des 6-Wegeventils bei Überschreitung des Taupunkts an der Heiz-Kühldecke. Das Besondere an der Ausführung SmartKombi-iQ RT ist, daß diese Schutzfunktionen – also automatische Abschaltung bei Taupunktüberschreitung oder Fensteröffnung (bis zu 2 Fenster pro Ventil) – vollständig autonom ausgeführt werden. Eine zusätzliche Programmierung oder Integration dieser Schutzmechanismen in die Gebäudeautomation ist nicht erforderlich, da sie direkt im Ventil integriert und jederzeit verfügbar sind. Auch im Zusammenspiel mit einer Gebäudeautomation bietet die autonome Funktionalität des SmartKombi-iQ RT einen entscheidenden Vorteil: Das Ventil reagiert bei Taupunktgefahr oder externen Signalen (z.B. Fensterkontakt) sofort und unabhängig von der Gebäudeautomation. Dadurch wird Kondenswasserbildung besonders zuverlässig verhindert – selbst bei Kommunikationsstörungen oder Ausfällen der Gebäudeautomation bleibt der Schutz jederzeit gewährleistet. Zusätzliche Informationen kann der integrierte 0-10 Volt Eingang am Ventil liefern, wenn dort ein Feuchtefühler angeschlossen wird. Die Gebäudeautomation kann diesen erfaßten Feuchtewert unmittelbar auslesen und für weiterführende Regeleingriffe, wie beispielsweise die Parallelverschiebung von Vor- und Rücklauftemperatur, nutzen.

Bluetooth-Inbetriebnahme-App: Kontrolle der Schutzfunktionen

Das SmartKombi‑iQ RT ist mit BACnet MS/TP, Modbus RTU und einer integrierten Bluetooth‑Schnittstelle ausgestattet. Die kostenlose DX‑Link‑21‑Inbetriebnahme‑App von Gampper nutzt diese Bluetooth‑Verbindung für eine effiziente Grundbedienung von wasserseitigen und MSR‑seitigen Einstellungen: Auslesen, Parametrierung und Funktionen ausführen, wie z.B. die Spülfunktion direkt am Ventil. Die App ermöglicht so auch die Überprüfung des aktuellen Status des Taupunktwächters und der Fensterkontakte sowie deren korrekte Parametrierung (Öffner/Schließer). Diese Überprüfung kann unkompliziert durch geschlossene Heiz‑/Kühldecken und Roste erfolgen, ohne daß aus Gewährleistungsgründen andere Gewerke hinzugezogen werden müssen.

Kompakte Einheit mit dem Gampper-Deckenmodul

In Kombination mit dem Gampper-SmartModul entsteht eine komplett vormontierte, kompakte Lösung für Heiz- und Kühldecken. Das Deckenmodul ist mit vormontierten Edelstahlrohren ausgestattet, alle Anschlüsse liegen in einer Ebene, die Einbauhöhe beträgt lediglich 140 mm. Damit kann das komplette System auch bei geringen Deckenhöhen sicher und platzsparend installiert werden. Die farblich gekennzeichneten Anschlussklemmen erleichtern die Zuordnung und verhindern Verwechslungen bei der Montage.

Zukunftssichere Lösung für Energieeffizienz und Anlagensicherheit

Mit der Kombination aus elektronisch druckunabhängiger Regelung, exakter Ultraschall-Messung und intelligenter Kondensationsüberwachung bietet Gampper eine ausgereifte Lösung für höchste Anforderungen an Sicherheit und Energieeffizienz in der Raumklimaregelung. Die kontinuierliche Erfassung und Regelung aller Betriebsparameter ermöglicht eine transparente, dokumentierte und effiziente Anlagenführung – ideal für moderne Heiz- und Kühldecken, Fancoils oder vergleichbare Systeme.