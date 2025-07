Die Badewanne besticht durch ihre geschwungene außergewöhnliche Form und könnte als Designelement in Ihrem Badezimmer fungieren. Die erhöhte Rückenlehne ermöglicht ein komfortables Zurücklehnen und Anlehnen des Kopfes. Mit einer Länge von 172 cm, einer Breite von 70 cm und einer Höhe von 58,3 cm / 77,5 cm fasst sie ein Volumen von 250 Litern. Sie ist in der Farbe Schneeweiß matt mit einer Mineralmarmor Oberfläche erhältlich. Zudem kann die Ablaufabdeckung in Schneeweiß matt, schwarz oder Chrom gewählt werden.

