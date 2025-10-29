Die Rosetten von DERBLAUE® gehören längst zu den heimlichen Helden im SHK-Einsatz – sie schützen vor Spritzern und garantieren maximale Sauberkeit beim Öffnen von Verschraubungen. Neu: Die Einfach-Rosetten gibt’s ab sofort in fünf verschiedenen Größen!

Damit bist Du für alle Anforderungen perfekt ausgestattet – vom Heizungsrohr bis zur massiven Hydraulikleitung.

Wer Verschraubungen öffnet, kennt das Problem: Spritzer, Tropfen und Verschmutzungen landen überall dort, wo man sie nicht haben will.

Unsere Rosetten verhindern genau das. Sie werden direkt an der Verschraubung angebracht und schirmen zuverlässig vor Spritzern ab und leiten austretende Flüssigkeiten sauber, sicher und kontrolliert ab.

Ein kleines Produkt – mit großer Wirkung:

absolute Sauberkeit bei jedem Einsatz!

Perfekt abgeschirmt

Im SHK-Bereich müssen Verschraubungen regelmäßig geöffnet werden – ob am WC, Heizkörper oder an der Heizanlage. Mit unseren Rosetten bleiben Wände, Böden und besonders Kundenräume sauber.

Einfach zu montieren, Verschraubung öffnen, ableiten – fertig.

So bleibt alles sauber, und der Kunde merkt sofort: Hier arbeitet ein Profi, der Wert auf Qualität legt.

