Die Preise für Holzhackschnitzel sind im zweiten Quartal 2025 weiter ge­stiegen, allerdings deutlich moderater als im Vorquartal. Nach Angaben des Deutschen Pel­letinstituts (DEPI) liegt der Durchschnittspreis für die Qualitätsklasse A2 bei einer Abnahme von 80 Schüttraummetern (SRM) nun bei 33,22 €/SRM netto bzw. 3,69 ct/kWh. Das ent­spricht einem Anstieg von 3,81 Prozent. In der Qualitätsklasse A1 stieg der Preis um 5,04 Prozent auf 40,51 €/SRM bzw. 4,96 ct/kWh.

Im Frühjahr hat sich die Marktlage spürbar beruhigt. „Die Preisentwicklung fällt derzeit deutlich gleichmäßiger aus als noch zu Jahresbeginn“, sagt Martin Bentele, Geschäftsführer des DEPI. „Viele Sägewerke haben ihre Einschnittleistung wieder erhöht. Dadurch stehen mehr Sägeresthöl­zer zur Verfügung, was die Versorgung verbessert und den Markt entlastet.“

Daher bleiben Hackschnitzel deutlich günstiger als fossile Energieträger. Der Preisvorteil gegen­über Heizöl beträgt rund 55 Prozent, gegenüber Erdgas etwa 63 Prozent.

Die Nachfrage nach Hackschnitzeln bleibt in den ersten beiden Quartalen hoch. Gleichzeitig ver­kürzen sich in vielen Regionen die Vertragslaufzeiten. In mehreren Anwendungsbereichen besteht keine Verknappung mehr, was zu einer flexibleren Beschaffung beiträgt. Hackschnitzel punkten damit als wirtschaftlich attraktive Option für die Wärmeversorgung - besonders im Vergleich zu fossilen Brennstoffen.

DEPI-Hackschnitzelpreis

Der Hackschnitzelpreis wird vom Deutschen Pelletinstitut (DEPI) quartalsweise erhoben. Der Er­hebungszeitraum endet am 15. des dritten Monats des laufenden Quartals. Er bezeichnet den Durchschnittspreis (netto) in Deutschland für einen Schüttraummeter der jeweiligen Qualitäts­klasse. Qualitätsklasse A1 ist angelehnt an die Qualitätsklasse EN plus A1 (Wassergehalt < 15 m- %, Aschegehalt < 1,5 m-%, Feinanteil < 5 m-%). Qualitätsklasse A2 ist angelehnt an die Qualitätsklasse EN plus A2 (Wassergehalt 20-35 m-%, Aschegehalt < 2,5 m-%, Feinanteil < 8 m-%). Quali­tätsklasse B beruht auf der Qualitätsklasse EN plus B (Wassergehalt > 35 m-%, Aschegehalt < 5 m-%, Feinanteil < 10 m-%).

Bundesweite Hackschnitzelpreise im Überblick

Hackschnitzelpreis A2, 2. Quartal 2025:

33,22 €/SRM

3,69 ct/kWh

184,68 €/t atro

Differenzierte Preise für Holzhackschnitzel in €/SRM

(Abnahme 80 SRM Hackschnitzel lose geschüttet, Lieferung im Umkreis 50 km, Nettopreis)

Differenzierte Preise für Holzhackschnitzel in Cent/kWh

(Abnahme 80 SRM Hackschnitzel lose geschüttet, Lieferung im Umkreis 50 km, Nettopreis)