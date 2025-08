Bereits seit 30 Jahren geht KERMI immer wieder mit neuen Bad- und Wohnheizkörpern auf sich wandelnde, hohe Ansprüche bei der Badgestaltung ein. So werden auch in diesem Jahr drei neue Modelle präsentiert: Tano bringt einen eleganten Look in den Raum, Pateo flair optimiert die patentierte x-flair Technologie speziell für den Einsatz im Bad und mit dem Ineo-E ist der im vergangenen Jahr vorgestellte Ineo auch für den reinen Elektrobetrieb erhältlich.

Tano: einzigartiges dünnes Design aus einem Guss - prämiert mit dem iF Design Award 2025

Der neue Stahlheizkörper Tano erfüllt in puncto Design und Funktionalität den Wunsch nach moderner Optik und Komfort im Bad: Sein besonders flaches Design besteht aus einer einzigen planen Front mit abgerundeten Ecken - ohne Rohre oder zusätzliche Blenden. Das ermöglicht beim Einbau eine platzsparende Integration und in der täglichen Nutzung eine einfache Reinigung. Als optischer Hingucker und praktisches Detail enthält Tano seitliche, breite Öffnungen, damit Nutzer Handtücher bequem ablegen können. So entsteht ein moderner, asymmetrischer Look, für den Tano zudem bereits mit dem iF Design Award 2025 ausgezeichnet wurde.

Verfügbar als linke oder rechte Variante in zwei Bauhöhen und einer Baulänge passt sich der Badheizkörper flexibel unterschiedlichen Raumsituationen an. Als Tano-E mit einer elektrischen Leistung von 600­800 Watt kann das neue Modell auch rein elektrisch betrieben und flexibel mit KERMIs neuen Reglern WWS (Wall Wired Standard), WRS (Wall Radio Standard) und WRX kombiniert werden.

Pateo flair: x-flair Technologie speziell für das Bad

Ebenfalls neu im Bad- und Wohnheizkörper Portfolio: Pateo flair. Er vereint die effiziente x-flair Technologie mit der bewährten Pateo-Optik. So sorgt der vertikale Badheizkörper mit weich abgerundeter Designfront und optionalem Handtuchbügel aus Edelstahl für ein modernes Raumambiente sowie angenehmen Badkomfort - und ist jetzt auch optimal für den Betrieb mit allen Wärmeerzeugern im Niedertemperaturbetrieb ausgelegt. Dafür bietet er wie der Wärmepumpenheizkörper x-flair neben der effizienten x2-Technologie ein innovatives Lüftersystem. Bedarfsgerechte, schalloptimierte Axiallüfter, die oben unter einer Abdeckung integriert sind, verteilen die Wärme besonders schnell. Auf diese Weise ermöglicht Pateo flair auch bei niedrigen Vorlauftemperaturen angenehmen Wärmekomfort speziell für das Bad.

Eleganter Ineo mit besonderem Knick - neu als reine Elektrovariante

Mit dem neuen Ineo-E präsentiert KERMI den im vergangenen Jahr neu vorgestellten Bad- und Wohnheizkörper Ineo nun auch für den reinen Elektrobetrieb, komfortabel regelbar mit den Reglern WWS (Wall Wired Standard), WRS (Wall Radio Standard) und WRX. Seine optische Besonderheit: Eine seitliche Aussparung wölbt sich aus der edlen, flächigen Heizkörperfront heraus sanft nach vorne - als komfortable Auflagefläche für Handtücher. Um die Handtücher angenehm und problemlos zu erwärmen, ist Ineo-E in verschiedene Heizzonen aufgeteilt - mit reduzierter Oberflächentemperatur im Handtuchbereich. Ein hoher Strahlungsanteil sorgt zudem für effiziente, behagliche Wärme.

Ausblick auf weitere neue Modelle & Rückblick auf 30 Jahre im Badheizkörper-Markt

Neben diesen drei neuen Bad- und Wohnheizkörpern sind ab Mai weitere Modelle verfügbar: Die Heizkörper Niva, Niva Soft, Arche, Arche Plus, Aster und Aster Blower Mix kommen neu zum KERMI-Portfolio hinzu. Unter neuem Namen sind dann die bewährten Heizkörper-Modelle Oni, Beams, Bryce und Carre verfügbar.

So baut KERMI sein Produktsortiment kontinuierlich aus und verbindet modernes Design mit hoher Energieeffizienz, praktischen Accessoires und behaglicher Wohlfühlwärme - eine Erfolgsgeschichte, die vor 30 Jahren mit der Vorstellung des Credo begann. Seitdem hat KERMI im Segment der Bad- und Wohnheizkörper eine breite Form- und Farbvielfalt entwickelt, für unterschiedlichste Anforderungen und Gestaltungswünsche. Im Rahmen des runden Jubiläums plant KERMI ab Mai 2025 Sonderaktionen. Weitere Infos hierzu finden Interessierte in der nächsten Zeit auf den gängigen Kanälen des Raumklima-Spezialisten.