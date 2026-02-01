Heizungsersatzteile? Kommen direkt zu Ihnen.
Die Vielfalt an Heizungsanlagen und Wärmepumpen ist groß – und bei einer Störung liegt das passende Ersatzteil selten im Fahrzeug. Umso besser, wenn man einen Partner hat, der genau hier unterstützt.
Wir liefern Heizungsersatzteile bundesweit – einfach, schnell und preiswert. Ob universelle Komponenten wie Ölbrennerdüsen, Pumpen oder Steuerungen, oder markenspezifische Bauteile – bei uns finden Sie Ersatzteile für viele gängige Hersteller wie: Buderus, Viessmann, Elco, MHG, Hansa, Intercal, LG – und viele mehr.
Und das Beste:
Mit nur einer Bestellung decken Sie mehrere Hersteller ab. One-Stop-Shopping bei Wagner – praktisch, zeitsparend, zuverlässig.
Hier geht’s direkt zum Ersatzteil-Einstieg:
Allgemeine Heizungs-Ersatzteile
Heizungs-Ersatzteile nach Hersteller
Und mobil? Läuft.
Unser Onlineshop ist responsiv – perfekt für die Bestellung direkt von der Baustelle per Smartphone oder Tablet. Login genügt – dann sehen Sie Preise, Infos und Verfügbarkeit.
Und falls doch mal etwas fehlt:
Rufen Sie uns einfach an – wir kümmern uns.
Das Beste zum Schluss – das Prämienprogramm:
Mit unserem Prämienprogramm sammeln Sie beim Online-Einkauf automatisch Punkte – und tauschen diese ganz unkompliziert gegen beliebte Gutscheine ein. Ob Amazon, Aral, MediaMarkt, OTTO oder IKEA – Ihre Punkte werden schnell zur kleinen Extra-Freude im Arbeitsalltag.
Punkte sammeln bei jeder Online-Bestellung | Große Auswahl an Einkaufsgutscheinen | Einfach einlösen – direkt im Shop!
Zum Sortiment des Prämienprogramms
Du bist SHK Installateur, aber hast noch nie bei uns bestellt? Kein Problem.
Dann ist jetzt der richtige Moment. Testet uns – mit einer ersten Bestellung und erlebt, wie unkompliziert Ersatzteilbeschaffung heute sein kann. Jetzt registrieren & bestellen!
Technik ist unser Ding!
Wir von der Philipp Wagner GmbH sind euer Fachversand für hochwertige Markenprodukte rund um Heizung und Sanitär – spezialisiert auf das klassische dreistufige Handwerk.
Unser Sortiment richtet sich gezielt an SHK-Betriebe, Installateure und industrielle Kunden – also an Profis, die im Alltag schnelle Lösungen und verlässliche Qualität brauchen.
Wir wissen: Auf der Baustelle zählt, dass das Material stimmt – und pünktlich da ist. Deshalb liefern wir bundesweit direkt in Ihre Firma oder auf die Baustelle – per Paketdienst oder Spedition, ganz wie’s passt.
Ob Standardware oder spezielles Zubehör – wir helfen dabei, dass der Ablauf läuft.
Und wenn doch mal Fragen auftauchen? Dann sind wir persönlich für Sie da.
Kompetente Beratung, fairer Service – ganz ohne großes Tamtam.
Telefon: 06154 - 6937-0
Oktober bis März
Mo-Do: 7:30 bis 18:00 Uhr
Fr: 7:30 bis 16:30 Uhr
April - September
Mo-Fr: 7:30 bis 16:30 Uhr