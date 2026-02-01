Schnell, zuverlässig und herstellerübergreifend – Ersatzteile für Ihre Baustelle. Direkt vom Fachgroßhandel.

Die Vielfalt an Heizungsanlagen und Wärmepumpen ist groß – und bei einer Störung liegt das passende Ersatzteil selten im Fahrzeug. Umso besser, wenn man einen Partner hat, der genau hier unterstützt.

Wir liefern Heizungsersatzteile bundesweit – einfach, schnell und preiswert. Ob universelle Komponenten wie Ölbrennerdüsen, Pumpen oder Steuerungen, oder markenspezifische Bauteile – bei uns finden Sie Ersatzteile für viele gängige Hersteller wie: Buderus, Viessmann, Elco, MHG, Hansa, Intercal, LG – und viele mehr.

Und das Beste:

Mit nur einer Bestellung decken Sie mehrere Hersteller ab. One-Stop-Shopping bei Wagner – praktisch, zeitsparend, zuverlässig.

Hier geht’s direkt zum Ersatzteil-Einstieg:

Allgemeine Heizungs-Ersatzteile

Heizungs-Ersatzteile nach Hersteller

Und mobil? Läuft.

Unser Onlineshop ist responsiv – perfekt für die Bestellung direkt von der Baustelle per Smartphone oder Tablet. Login genügt – dann sehen Sie Preise, Infos und Verfügbarkeit.

Und falls doch mal etwas fehlt:

Rufen Sie uns einfach an – wir kümmern uns.

Das Beste zum Schluss – das Prämienprogramm:

Mit unserem Prämienprogramm sammeln Sie beim Online-Einkauf automatisch Punkte – und tauschen diese ganz unkompliziert gegen beliebte Gutscheine ein. Ob Amazon, Aral, MediaMarkt, OTTO oder IKEA – Ihre Punkte werden schnell zur kleinen Extra-Freude im Arbeitsalltag.

Punkte sammeln bei jeder Online-Bestellung | Große Auswahl an Einkaufsgutscheinen | Einfach einlösen – direkt im Shop!

Zum Sortiment des Prämienprogramms

Du bist SHK Installateur, aber hast noch nie bei uns bestellt? Kein Problem.

Dann ist jetzt der richtige Moment. Testet uns – mit einer ersten Bestellung und erlebt, wie unkompliziert Ersatzteilbeschaffung heute sein kann. Jetzt registrieren & bestellen!

Technik ist unser Ding!

Wir von der Philipp Wagner GmbH sind euer Fachversand für hochwertige Markenprodukte rund um Heizung und Sanitär – spezialisiert auf das klassische dreistufige Handwerk.

Unser Sortiment richtet sich gezielt an SHK-Betriebe, Installateure und industrielle Kunden – also an Profis, die im Alltag schnelle Lösungen und verlässliche Qualität brauchen.

Wir wissen: Auf der Baustelle zählt, dass das Material stimmt – und pünktlich da ist. Deshalb liefern wir bundesweit direkt in Ihre Firma oder auf die Baustelle – per Paketdienst oder Spedition, ganz wie’s passt.

Ob Standardware oder spezielles Zubehör – wir helfen dabei, dass der Ablauf läuft.

Und wenn doch mal Fragen auftauchen? Dann sind wir persönlich für Sie da.

Kompetente Beratung, fairer Service – ganz ohne großes Tamtam.