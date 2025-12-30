Beim Digitaldruck wird ein Bild, Muster oder Design direkt auf die Glasoberfläche gedruckt, während ein Sonderglas spezielle Eigenschaften besitzt (Färbung, Struktur). Beide Verfahren haben verschiedene Vorteile.

Die wärmehärtende Keramikfarbe wird mithilfe eines speziellen Digitaldruckers auf das Glas aufgetragen und während des Härtungsprozesses in die Glasoberfläche eingebrannt. Dieses Verfahren macht das Motiv abriebfest und widerstandsfähig, für eine langlebige und intensive Farbqualität. Der Druck erfolgt auf der Außenseite des Glases, wodurch die EasyClean - Beschichtung auf der Innenseite nicht beschäftigt und weiterhin eine leichte Reinigung ermöglicht. Für die Technologie stehen Klar-, Diamant-, Braun-, Spiegel- und Graphitglas zur Verfügung.

Gestaltungsvielfalt und ein hoher Individualisierungsgrad, die hochauflösende, fotorealistische Bilder und komplexe, mehrfarbige Designs ermöglichen, machen aus jeder Dusche ein Unikat (z. B. personalisierte Glasprodukte, individuelle Wandverkleidungen).

Sondergläser (z.B. durchgefärbtes Glas, strukturiertes Glas) haben die Vorteile, dass sie besonders langlebig sind und durch die oft eine tiefere, reinere Farbwirkung oder eine haptische Textur, die durch Druck allein schwer zu erreichen ist, eine besondere Ästhetik besitzen.

Die Farbe oder Struktur ist im gesamten Glasmaterial enthalten, nicht nur auf der Oberfläche. Sie kann nicht abplatzen, verblassen oder abgekratzt werden.

Fazit