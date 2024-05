Ein besonderes Wandprofil, vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und die neue praktische Walk In Duschablage machen die Walk In Pro von HSK Duschkabinenbau zu einem echten Liebling bei SHK-Profis. Die Duschkabine punktet mit einem modernen Design und hoher Funktionalität – eine Kombination, die begeistert.



Schnell, einfach und zufriedene Kunden – die Walk In Pro von HSK Duschkabinenbau lässt die Herzen der SHK-Profis höherschlagen. Eine top moderne Duschkabine und eine super einfache Montage, diese Kombination findet man nicht sehr häufig vor. Besonders: Das innovative Wandprofil kann auf Fliese oder Wandverkleidung, auf Putz oder wandbündig im Putz montiert werden. Bei der wandbündigen Einbauvariante wirkt die großzügige Duschabtrennung als würde sie freischweben, ohne aber auf eine starke Wandanbindung zu verzichten. Nach der Befestigung des Profils wird die 8 mm starke Echtglas eingeschoben und dank des Verstellbereichs von 10 mm einfach ausgerichtet. Mittels Kedersystem lässt sich die Glasfront dauerhaft, dicht und sicher festsetzen. Standardmäßig ist die Duschkabine in einer Breite bis 140 cm und bis 180 cm im Sondermaß verfügbar. Für spezielle Kundenwünsche ist eine Höhe bis 220 cm möglich. Nicht nur die Montage lässt viele Möglichkeiten zu, sondern auch farblich fügt sich die Walk In Pro perfekt in das Traumbad ein.

Die Montage der Walk In Pro ist denkbar einfach: Zunächst wird das Wandprofil montiert. Anschließend einfach die Echtglas-Duschabtrennung einschieben und justieren. Die Abdichtung erfolgt mit einem speziellen Kedersystem. Bildnachweis: HSK Duschkabinenbau KG

Individuell und schick

Für die individuelle Badgestaltung und moderne Designs, hat HSK mit der Walk In Pro in den Profilfarben Chromoptik, Edelstahllook, Schwarz-matt und Weiß-matt nun auch die top aktuelle Farbe Gold gebürstet im Portfolio. Farblich passend zum Profil wird der Stabilisationsbügel aufeinander abgestimmt und ergeben so eine perfekte Einheit. Das Qualitäts-Einscheiben-Sicherheitsglas der Walk In Pro kann mit verschiedenen Dekoren gestaltet werden wie z. B. die neue Glasoption Bodennebel sorgt für einen dekorativen Sichtschutz. Dank dieser Vielfalt lässt sich die Duschkabine gekonnt in Szene setzen und wird zu einem Highlight für jedes Badezimmer. Für langanhaltende Sauberkeit und Glanz sorgt die optionale Glasversiegelung TwinSeal. Mit einer besonderen Beschichtung wird verhindert, dass sich Kalk und Schmutz festsetzen. Eventuelle Rückstände können 1x wöchentlich mit einem Mikrofasertuch entfernt und wertvolle Zeit sowie Reinigungsmittel eingespart werden. In Kombination mit weiteren HSK Produkten wie passende Designheizkörper oder der trendigen und innovativen Wandverkleidung RenoDeco können SHK-Profis ihren Kunden eine große Vielfalt anbieten.

Der edle Stabilisationsbügel der Walk In Pro ist passend zur Profilfarbe in verschieden Farben erhältlich. Akzente können hier durch die Farben Gold gebürstet, Weiß-matt oder Schwarz-matt gesetzt werden. Bildnachweis: HSK Duschkabinenbau KG

Perfektes Zubehör

Die neue Duschablage für Walk In Duschen rundet das Design der Duschkabine praktisch ab. Für sechs bis acht Millimeter Echtglasscheiben bietet die wertige Ablage viel Fläche für Duschutensilien und die Möglichkeit ein kuscheliges Duschtuch einzuhängen. In der Größe 400 x 72 x 220 mm ist das funktionale Zubehör in den Farben Silber, Weiß-matt und Schwarz-matt erhältlich – ein schickes Duschaccessoire mit Stauraum für mehr Komfort innerhalb und außerhalb des Duschbereichs.