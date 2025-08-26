DALLMER - Seminar: Schallschutz in der Gebäudetechnik gemäß DIN 4109
Programm der Live Session
Rahmenbedingungen - DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG
- DIN 4109, VDI 4100
- Akustik, Lärm und Schallpegel
- Arten von Schall
- Schallschutz in der Gebäudehülle
- Trittschallschutz
- Schalltechnische Bewertung von Rohrabschottungen
- ROCKWOOL Systemlösung mit schalltechnischem Eignungsnachweis
Gebäudeentwässerung - Jung Pumpen GmbH
- Bedeutung für den Einbau von Hebeanlagen
- Prüfgrundsätze der DIN EN 12050
- Einbaukriterien gemäß DIN EN 12056-4
- Freistromhydraulik vs. Schneidsystem Hydraulik-Varianten in der Praxis
- Bodengleiche Duschen in der Sanierung Bodenablaufpumpen Plancofix als Lösung im barrierefreien Bad
Gebäudeentwässerung - SAINT GOBAIN PAM BUILDING
- Praktische Umsetzung des Schallschutzes
- Schallmessungen: Durchführung, Versuchsaufbau und Messung nach DIN EN 14366 am Prüfstand Fraunhofer-Institut Stuttgart
- Vergleich Prüfergebnisse: Zu schön, um wahr zu sein?!
Fußbodenaufbau und Bodenabläufe - DALLMER GmbH + Co. KG
- Schallschutz in der bodengleichen Dusche, Normative Vorgaben.
- Produktauswahl, was ist bei Duschrinnen und Bodenabläufen zu beachten?
- Schallschutz vs. Baustelle, praktische Umsetzung in der Bauphase
- Technik trifft auf Design, gestalten mit Bodenabläufen und Duschrinnen
Termindetails
Datum
24.09.2025 09:00 - 16:30
Adresse
Dallmer GmbH + Co. KG
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg
Infos zur Live Session
Schwerpunkt
Der heutige Anspruch an einen hohen Wohnkomfort wird durch viele Faktoren bestimmt. DIN 4109 geht dabei insbesondere auf den Schallschutz in der Gebäudetechnik ein und umfasst viele Komponenten der modernen Haustechnik. Das Seminar geht auf Anforderungen und kritische Punkte in der Planung und Ausführung ein.
Zielgruppe
Planer und Architekten
Mitarbeiter des Großhandels Installateure
Teilnehmerzahl
25 Teilnehmer
Referenten
Tobias Seibert (ROCKWOOL)
Benjamin Groß (DALLMER)
Markus Purschke (SAINT-GOBAIN PAM BUILDING)
Marco Koch, Jung Pumpen GmbH
Seminarkosten
Die Seminarkosten pro Teilnehmer betragen 50,00 € zzgl. MwSt..
Darin enthalten sind:
Verpflegung und Seminarunterlagen
Übernachtung:
Gern können Sie auf ein günstiges Hotelkontingent in der näheren Umgebung zurückgreifen.
Sprechen Sie uns hierzu bei Bedarf an.
Fortbildungspunkte:
Fortbildungspunkte sind bei der Architektenkammer NRW beantragt und bewilligt:
14.05.2025 Steinhagen (4 Fortbildungspunkte - Nr. 25-502446-002)
24.09.2025 Arnsberg (4 Fortbildungspunkte - Nr. 25-502446-002)