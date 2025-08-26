26.08.2025  Pressemeldung Alle News von Dallmer

DALLMER - Seminar: Schallschutz in der Gebäudetechnik gemäß DIN 4109

24.09.2025 um 09:00 - 16:30 Uhr bei Dallmer in Arnsberg

Programm der Live Session

Rahmenbedingungen - DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG

  • DIN 4109, VDI 4100
  • Akustik, Lärm und Schallpegel
  • Arten von Schall
  • Schallschutz in der Gebäudehülle
  • Trittschallschutz
  • Schalltechnische Bewertung von Rohrabschottungen
  • ROCKWOOL Systemlösung mit schalltechnischem Eignungsnachweis

Gebäudeentwässerung - Jung Pumpen GmbH

  • Bedeutung für den Einbau von Hebeanlagen
  • Prüfgrundsätze der DIN EN 12050
  • Einbaukriterien gemäß DIN EN 12056-4
  • Freistromhydraulik vs. Schneidsystem Hydraulik-Varianten in der Praxis
  • Bodengleiche Duschen in der Sanierung Bodenablaufpumpen Plancofix als Lösung im barrierefreien Bad

Gebäudeentwässerung - SAINT GOBAIN PAM BUILDING

  • Praktische Umsetzung des Schallschutzes
  • Schallmessungen: Durchführung, Versuchsaufbau und Messung nach DIN EN 14366 am Prüfstand Fraunhofer-Institut Stuttgart
  • Vergleich Prüfergebnisse: Zu schön, um wahr zu sein?!

Fußbodenaufbau und Bodenabläufe - DALLMER GmbH + Co. KG

  • Schallschutz in der bodengleichen Dusche, Normative Vorgaben.
  • Produktauswahl, was ist bei Duschrinnen und Bodenabläufen zu beachten?
  • Schallschutz vs. Baustelle, praktische Umsetzung in der Bauphase
  • Technik trifft auf Design, gestalten mit Bodenabläufen und Duschrinnen

Termindetails

Datum
24.09.2025 09:00 - 16:30

Adresse
Dallmer GmbH + Co. KG
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg

Anmeldung

Infos zur Live Session

Schwerpunkt

Der heutige Anspruch an einen hohen Wohnkomfort wird durch viele Faktoren bestimmt. DIN 4109 geht dabei insbesondere auf den Schallschutz in der Gebäudetechnik ein und umfasst viele Komponenten der modernen Haustechnik. Das Seminar geht auf Anforderungen und kritische Punkte in der Planung und Ausführung ein.

Zielgruppe

Planer und Architekten
Mitarbeiter des Großhandels Installateure

Teilnehmerzahl

25 Teilnehmer

Referenten

Tobias Seibert (ROCKWOOL)
Benjamin Groß (DALLMER)
Markus Purschke (SAINT-GOBAIN PAM BUILDING)
Marco Koch, Jung Pumpen GmbH

Seminarkosten

Die Seminarkosten pro Teilnehmer betragen 50,00 € zzgl. MwSt..
Darin enthalten sind:
Verpflegung und Seminarunterlagen

Übernachtung:

Gern können Sie auf ein günstiges Hotelkontingent in der näheren Umgebung zurückgreifen. 
Sprechen Sie uns hierzu bei Bedarf an. 

Fortbildungspunkte:

Fortbildungspunkte sind bei der Architektenkammer NRW beantragt und bewilligt:
14.05.2025 Steinhagen (4 Fortbildungspunkte - Nr. 25-502446-002)
24.09.2025 Arnsberg (4 Fortbildungspunkte - Nr. 25-502446-002)

Download Programm

Dallmer GmbH + Co. KG
Dallmer GmbH + Co. KG
Entwässerungssysteme
Wiebelsheidestr. 25
59757 Arnsberg
Deutschland
Telefon:  02932 - 9616-0
www.dallmer.de
