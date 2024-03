Vortex BWO 155 MA Brauchwasserpumpe mit Funktaster

Mit Verschraubungsgehäuse und Funktaster (On-Demand-Modul) - keine Verkabelung notwendig. Steuern Sie die Zirkulationspumpe per Tastendruck - bequem, zuverlässig und energiesparend. Die Pumpe startet beim Betätigen des Funktasters, gibt ein optisches Signal als Bestätigung und lässt die Pumpe die vorgegebene Zeitspanne laufen. So vermeiden Sie sinnlose Umwälzzeiten und haben auf "Knopfdruck" warmes Wasser, wenn Sie sie benötigen.

Helfen Sie Ihren Endkunden Energie zu sparen - über die Vermeidung von Wärmeverlusten!

Die Pumpe startet nur auf Tastendruck. Der kurze starke Funktstrahl (bis zu 36 m) startet die Pumpe. Dann nur solange wir voreingestellt (2, 4, 6, 8, 10 Minuten möglich). Nach Ablauf der eingestellten Laufzeit geht die Pumpe in den Ruhemodus – ein Abschalten kann somit nicht vergessen werden. Bis zu 15 Funktaster können pro Pumpe angemeldet werden – eine beliebige Steuerung aus mehreren Räumen ist somit möglich.

Vortex Brauchwasserpumpe BWO 155 SL (Selbstlernmodul, Rückschlagventil)

Das Innovative an dieser Pumpe ist die Autolearn-Technologie. Sie lernt Zapfgewohnheiten und stellt vorausschauend Warmwasser zur Verfügung. Inklusive Betriebsanzeige. Mit ½“ Außengewinde oder ½“ Innengewinde. Rückschlagventil und Kugelabsperrhahn sind im Pumpengehäuse eingebaut."

AUTOlearn-Technologie

Autostartfunktion und Betriebsanzeige

Wochenend- / Urlaubserkennung

5 Komfortstufen wählbar

Dauerlauf- und Dauerstopp-Funktion

Legionellenschutzfunktion

Einstellbare Drehzahl

Durchschnittliche Leistungsaufnahme bei ca. 2,5 Stunden Laufzeit/Tag: weniger als 1 Watt

Digitale Betriebsanleitung über den QR-Code auf der Pumpenfront

AUTOLEARN - WIE FUNKTIONIERT'S?

Über einen Temperatursensor am Vorlauf erkennt die Pumpe, wann und an welchen Tagen warmes Wasser vom Verbraucher entnommen wird. Das merkt sich die Pumpenelektronik und stellt nach der 2-wöchigen Lernphase zu den gelernten Zeiten vorausschauend warmes Wasser bereit. Das führt zu höchstem Komfort bei geringstmöglichem Energieverbrauch. Was ist dafür zu tun? Nichts. Die Pumpe stellt sich von selbst auf die vorhandenen Bedingungen ein. Bei Bedarf kann die Komfortstufe verstellt werden.

Vortex Trinkwasser-Zirkulationspumpe BWO 155 RW

Hocheffiziente Trinkwasser-Zirkulationspumpe aus der BlueOne Baureihe für Ein- und kleine Mehrfamilienhäuser.

Der Vorteil: Einfacher Pumpentausch gegen Wilo-Star-Z 15A / Z NOVA A dank beiliegendem Verschraubungssatz um auf 138 mm Einbaulänge zu kommen! Daher die ideale Servicepumpe bzw. Kundendienstpumpe. Sie erschlagen mehrere Pumpen mit einer einzigen im Hinblick auf das Einbaumaß.

Lieferumfang:

Isolierschale

Pumpengehäuse Anschluss 1/2" innen

Rückschlag- und Kugelabsperrventil 1“ x 1/2“ zum Einschrauben

Einbaulänge mit W-Ventilen (Rückschlag- und Absperrventil) 138 mm

