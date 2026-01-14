Mit dem iStop Frostschutzventil für Vorlauftemperaturen bis zu 90 °C hat Caleffi das Programm der "Frostschutzwächter" ergänzt. Foto/Abbildung Caleffi

Zur Vorbeugung von Frostschäden an Außeneinheiten von Monoblock-Wärmepumpen ist eine mechanische Entleerungsmöglichkeit vorzusehen, beispielsweise die iStop Frostschutzventile der Serie 108 von Caleffi. Sie lassen bei Frostgefahr durch Stromausfall, defekte Umwälzpumpe oder ähnliches das Heizungswasser ab. Der Hersteller hat nun auf der ISH eine neue Version vorgestellt, die bis zu einer Vorlauftemperatur von bis 90° C Vorlauftemperatur einsetzbar ist.

Anlagenvoraussetzungen

Je nach Hersteller sind die Wärmepumpen mit Sicherheitseinrichtungen ausgestattet, um Schäden an der Wärmepumpe bei der Entleerung sicher zu stellen. Wenn nicht, sollte ein externer elektronischer Drucksensor in die Anlage integriert werden, der im Notfall die Wärmepumpe abschaltet. Da die Wassertemperaturen je nach verwendetem Kältemittel variieren, ist es wichtig ist, die maximal erreichbaren Temperaturen im Betrieb zu berechnen und den richtigen Ventiltyp auszuwählen.

Rundum gut geschützt gegen Vereisungsgefahr

Das Frostschutzventil öffnet zum Entleeren des Systems, sobald die Temperatur des Mediums eine Durchschnittstemperatur von 3 °C erreicht. Dadurch wird die Bildung von Eis im Trägermedium (ohne Glykolzusatz) im Heizkreis der Wärmepumpen-anlage verhindert, wodurch mögliche Schäden am gesamten System vermieden werden können. Das Ventil schließt, sobald die Mediumtemperatur wieder 4 °C erreicht. Prinzipiell ist es ein federbelastetes, umgekehrt arbeitendes Thermostatelement, welches mittels eines sogenannten Vakuumbrechers gesteuert wird. Damit das System störungsfrei funktioniert, darf das Ventil nicht isoliert werden. Sowohl die Thermostatkartusche als auch der Vakuumbrecher können durch einen automatischen Absperrhahn auch bei laufendem Betrieb ausgetauscht werden.

Technische Daten

Serie 108 mit Gewindeanschluss G 1” bis G 1 1/2” AG flachdichtend (ISO 228-1). Messinggehäuse. Maximaler Betriebsdruck 10 bar. Betriebstemperaturbereich von

0 bis 90 °C. Umgebungstemperaturbereich: -30 bis 60 °C. Öffnungstemperatur des Mediums: 3 °C. Schließtemperatur des Mediums: 4 °C

Serie 108 mit Anschlüssen für Kupferrohr Ø 28. Messinggehäuse. Maximaler Betriebsdruck 10 bar. Betriebstemperaturbereich 0 bis 90 °C. Umgebungs-temperaturbereich: -30 bis 60 °C. Öffnungstemperatur des Mediums: 3 °C. Schließtemperatur des Mediums: 4 °C.

Frostschutzventil Serie 108 mit Umgebungsluftfühler

Daneben hat Caleffi eine Version mit Umgebungsluftfühler im Programm. Damit kann die Anlage auch bei Wassertemperaturen von ca. 3 °C im Kühlmodus betrieben werden. Unter solchen Bedingungen verhindert der Eingriff des Luftfühlers das Ablassen von Wasser. Bei Außentemperaturen von mehr als 5 °C, wird der Eingriff des Frostschutzventils durch den Umgebungsluftfühler gesperrt. Auf diese Weise wird der Eingriff des Ventils während des Kühlbetriebs im Sommer verhindert.

Die Frostschutzventiile sind in Vor- und Rücklauf zu integrieren:

Obere Abbildung: Es ist ein Bodenabstand von mindestens 15 cm einzuhalten, damit das ablaufende Wasser nicht durch Eis behindert werden kann. Zudem ist das Abwasser zu einer geeigneten Sammelstelle zu leiten. Untere Abbildung: Zwischen den Frostschutzventilen ist ein Abstand von mindestens 10 cm einzuhalten.