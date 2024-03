Festbrennstoffherde wie aus Großmutters Küche erinnern an unsere Kindheit, spenden Wärme und Geborgenheit. Sie symbolisieren Unabhängigkeit und Sicherheit. In vielen Küchen erleben sie eine echte Renaissance. Allein im letzten Jahr wurden rund 25.000 Geräte gekauft. Nach dem Motto: „Eigener Herd ist Goldes wert.“

Heizen und Kochen mit Holz stellt Grundversorgung sicher

Auf traditionelle Weise kochen, braten und backen und dabei den Fortschritt nutzen –dank moderner Heiztechnik und optimierter Verbrennungsluftführung sind Festbrennstoffherde zeitgemäß, ökologisch und ökonomisch. Mit der neuen Generation lassen sich nicht nur Speisen zubereiten, sie sind auch eine zuverlässige und stimmungsvolle Heizquelle, die unabhängig von der Öl-, Gas- und Stromversorgung wärmt. Selbst bei einem Stromausfall bleiben Küche und Wohnung warm, denn Brennholz lässt sich bequem zu Hause lagern und ist schnell zur Hand, wenn die Strom- oder Gasversorgung unterbrochen ist. So ist die Grundversorgung stets gesichert.

Alles ist möglich: Klassisch oder bunt

Vor diesem Hintergrund bietet der deutsche Feuerungsspezialist JUSTUS seinen Festbrennstoffherd RUSTICO in zwei Größen an. Beide wahlweise freistehend oder als Element für die Einbauküche. Dank der zahlreichen Design-Varianten findet jeder das passende Modell: Seitenverkleidungen in Bordeauxrot oder Grün bringen Farben in die Küche, während die schwarze, weiße oder cremefarbige Verkleidung im klaren Kontrast oder harmonischen Einklang zu den Fronten der Küchenmöbel steht. Der Herd mit Specksteinverkleidung steht für ein besonders natürliches Wohngefühl.

Die kleine Variante verfügt über eine 50 Zentimeter breite Stahlkochplatte, während sich das große Model nicht nur eine Kochplatte von 90 Zentimetern Breite, sondern durch einen Backraum auszeichnet. Das in der Scheibe integrierte Thermometer zeigt die Temperatur an. Der Hitzegrad wird über Brennstoffmenge und Luftzufuhr gesteuert und erreicht mit der ersten Holzauflage bereits nach 30 Minuten die optimale Backtemperatur. Dann verströmt der Ofen nicht nur Wärme, sondern auch den Geruch von duftenden Plätzchen, würzigem Braten oder kräftigem Brot.

Weitere Informationen zum Brennstoffherd RUSTICO unter www.justus.de