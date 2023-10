Die Solarstation ist das "technische Herz" einer jeden Solarthermie-Anlage. Ihre Kernaufgabe ist die Temperaturdifferenzregelung. Die am Kollektor gewonnene Wärme wird in den Speicher abtransportiert, sobald die Temperatur am Kollektor höher als jene im Speicher ist. Die Solarstation bündelt verschiedene Armaturen, Ventile und Pumpen einer thermischen Solaranlage in einem kompakten Bauteil. Sie organisiert die Einspeisung der Solarwärme in die Heizungsanlage und sorgt für einen zuverlässigen und effizienten Betrieb der Technik

In großen Anlagen und dann, wenn Hausbesitzer eine Solaranlage nachrüsten möchten, kann die Solarstation auch mit einem Wärmeübertrager ausgestattet werden. Dieser überträgt die thermische Energie der Solarflüssigkeit auf das Heizungswasser, das dann zu den Speichern im Haus fließt. Nötig ist das zum Beispiel bei Anlagen mit sehr großer Leistung oder dann, wenn ein vorhandener Wärmespeicher keinen Wärmeübertrager für die Solaranlage besitzt.

Der Hersteller DEBE Flow Group hat ein umfangreiches Programm an Solarstationen im Programm. Für große Anlagen werden auf Anfrage auch individuelle Lösungen angefertigt.

LOVATO VERTIGO R-90 (DN 20 - ¾”)

Das Einstiegsmodel ist eine Solarstation mit Rücklaufkreis und einstellbarer Durchflussmenge von

2-12 l/min. Die seitliche Positionierung der Pumpe stellt eine volle Belüftung der hydraulischen Einheit sicher und schützt die Pumpe vor einer zu hohen Temperatur. Der max. Durchfluss liegt bei 720 l/h, die max. Solarfläche liegt bei Kollektor flach bei 20 m2, bei Kollektor unter Vakuum bei 15 m2.

LOVATO VERTIGO VRD-90 (DN 20 - ¾”)

Ist eine Solarstation mit Rücklaufkreis und einstellbarer Durchflussmene von 2-12 l/min. Um den Solarregler von Überhitzung zu schützen, ist die VERTIGO VRD-90 mit einer Isolierung ausgestattet, welche die die Solargruppe komplett vom Regler trennt. Die Frontabdeckunghat , komplett personalisierbar, hat Lüftungslöcher die eine gute Kühlung der elektrischen Komponenten. Die seitliche Position der Pumpe garantiert eine hohe Belüftung zur Sicherung der elektrischen Bauteile

MAX DURCHFLUSS 720 l/h

MAX. SOLARFLÄCHE

20 m2 (KOLLEKTOR FLACH)

15 m2 (KOLLEKTOR UNTER VAKUUM)

Ebenfalls zum Programm der Solarstationen von DEBE Flow Group gehören:

LOVATO MAVERICK R-90 (DN 25 - 1”)

MAX DURCHFLUSS 2400 l/h

MAX. SOLARFLÄCHE

80 m2 (KOLLEKTOR FLACH)

50 m2 (KOLLEKTOR UNTER VAKUUM)

LOVATO MAVERICK VRD-90 (DN 25 - 1”)

MAX DURCHFLUSS 2400 l/h

MAX. SOLARFLÄCHE

80 m2 (KOLLEKTOR FLACH)

50 m2 (KOLLEKTOR UNTER VAKUUM)

LOVATO BIG MAVERICK VR-90 (DN 32 - 1¼”)

MAX DURCHFLUSS 4200 l/h

MAX. SOLARFLÄCHE

140 m2 (KOLLEKTOR FLACH)

85 m2 (KOLLEKTOR UNTER VAKUUM)

Alle technischen Informationen, Datenblätter, Abmessungen, schematischen Darstellungen etc. zu allen Sozialstationen und den Digital-Solarreglern (LOVATO LOVASOL MTDC) finden Sie in der LOVATO-Solarstationen Broschüre, die zum Download bereit steht.

