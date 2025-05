Lösungen für jede Küche: GROHE Wassersysteme bieten nachhaltigen und komfortablen Trinkwassergenuss • Intuitive Bedienung von Küchenarmaturen per Knopfdruck mit GROHE SmartControl • Perfect Match: Aufeinander abgestimmte Armaturen, Spülen und Accessoires in der GROHE Colors Kollektion für harmonisches Küchendesign • Näher an Kund:innen: Erweiterte Vertriebsstruktur für noch bessere Beratung

Die Küche ist schon lange kein rein funktionaler Ort zum Zubereiten der Mahlzeiten mehr - sie ist das Herzstück eines jeden Zuhauses und fungiert als ein Ort der Begegnung, wo Familie und Freunde zusammenkommen. Hier spielen neben der individuellen Gestaltung und der persönlichen Entfaltung durch Individualisierung auch der Genuss und die Berücksichtigung nachhaltiger Lebensstile eine entscheidende Rolle. Die GROHE Blue Wassersysteme bieten die perfekte Kombination all dieser Vorteile in einer Küchenarmatur.

GROHE Wassersysteme für nachhaltigen Genuss

Für mehr Komfort, Genuss und Nachhaltigkeit in der Küche bieten die GROHE Blue Wassersysteme Lösungen für jeden Bedarf. GROHE Blue Pure verwandelt Leitungswasser in wohlschmeckendes Trinkwasser. Das Wassersystem funktioniert mit allen GROHE Filterlösungen - von Aktivkohlefiltern über Umkehrosmosefilter bis hin zu Remineralisierungsfiltern sowie Magnesium- und Zinkfiltern. Je nach Filterlösung werden Substanzen wie Chlor, Biozide, Pestizide, Kalk und Schwermetalle entfernt. Die perfekte Allround-Lösung für den Einsatz in privaten Küchen ist GROHE Blue Home: gefiltertes und gekühltes Wasser in still, medium oder sprudelnd direkt aus der Küchenarmatur. Für Büroküchen eignet sich GROHE Blue Professional, die auch größere Gruppen von bis zu 40 Personen mit dem Genuss von gekühltem, gefiltertem und mit Kohlensäure versetztem Wasser versorgt. Damit helfen die Wassersysteme, die Umwelt zu schützen - denn für einen Liter Flaschenwasser werden bis zu sieben Liter Wasser benötigt1 und, bezogen auf PET-Flaschen, inklusive Transport mindestens 108 Gramm CO2-Emissionen produziert2. Mit GROHE Blue Home als Wasserquelle in der eigenen Küche wird der CO2-Ausstoß um bis zu 76 Prozent pro Jahr reduziert.2 Wer jederzeit auf Knopfdruck kochendes Wasser direkt aus der Armatur möchte, setzt auf GROHE Red. Unnötig erhitztes Wasser gehört der Vergangenheit an und der Wasserkocher wird obsolet.

GROHE SmartControl für noch mehr Komfort

GROHE SmartControl besticht durch das schlanke, optimierte Armaturendesign ohne Hebel oder Griffe: Per Knopfdruck lässt sich der Wasserfluss starten und stoppen, durch Drehen wird der Wasserdruck angepasst. Möglich ist das auch mit dem Ellenbogen, sollten die Hände schmutzig oder belegt sein. Die Wassertemperatur wird bequem über einen Regler am Armaturenkörper eingestellt. Damit das Kochen noch komfortabler wird, gibt es die GROHE SmartControl Armaturen mit zwei Strahlarten und in drei Designvarianten: die zylindrische GROHE Minta, die geschwungene GROHE Essence und die A-förmige GROHE Zedra.

Perfect Match: Individuelle Küchengestaltung mit GROHE

Für maximale Gestaltungsfreiheit und individuelles Küchendesign stehen die Armaturen GROHE Blue und GROHE Red sowie GROHE SmartControl Kitchen in den zeitlosen Farben der GROHE Colors Kollektion zur Verfügung. Von Supersteel über Cool Sunrise und Warm Sunset bis hin zu Hard Graphite - für jeden Stil findet sich das passende Farb-Highlight. Viele Armaturen bietet GROHE auch in der Trendfarbe Mattschwarz an. Für ein harmonisches Design sind ganz im Sinne der Perfect Match Philosophie auch ausgewählte Spülen und Accessoires in den Farben der Colors Kollektion verfügbar.

Noch bessere Beratung durch erweiterte Vertriebsstruktur

Für die bestmögliche Beratung rückt GROHE mit dem Ausbau der Vertriebsstruktur mit mehr Ansprechpartner:innen noch näher an die Kund:innen. Dank eines flächendeckenden Netzes an Handelsvertretungen kann die Marke so in Zukunft noch effizienter auf Kundenwünsche eingehen und eine erweiterte Auswahl an Dienstleistungen wie beispielsweise einen eigenen technischen Vor-Ort-Service bieten.