Für die optische Aufwertung der Deckenkassetten aus der REMKO-Serie KWD(-4) EC Coanda: Die Designblende zum Aufschieben, hier in Anthrazit. Bild: REMKO, Lage

Mit den neuen Designblenden werden REMKO-Deckenkassetten aus der Serie KWD(-4) EC Coanda optisch aufgewertet. Damit zeigt das lippische Unternehmen einmal mehr seine gestalterische Kraft in Verbindung mit hochwertiger Technik. Dank werkzeugfreier Montage ist das Anbringen rasch erledigt.

Individuelle Gestaltung liegt im Trend, auch bei Elementen, die bereits installiert sind. Wie einfach das bei den Deckenkassetten aus dem Hause REMKO geht, zeigt die Designblende in neuen Farben. Bei den Ausführungen der Serie KWD(-4) EC Coanda werden die Blenden aufgeschoben – schon ist der aktuelle Look präsent. Die Gerätefunktionen der Deckenkassetten bleiben vollständig erhalten.

Die 1,3 kg leichten Blenden werden aus Verbundmaterial gefertigt. Innen sitzt ein Kunststoffkern, der eine Kondensatbildung unterbindet. Außen umschließt ihn eine dünne Aluminiumhülle. Drei Farben stehen standardmäßig zur Verfügung: der Holzton Camura, Signalgrau und Anthrazit.

Zusätzlich kann die Blende individuell bedruckt werden. Dazu sind zwei Voraussetzungen zu erfüllen: eine druckfähige Datei mit mindestens 300 dpi und eine Abnahme von zehn Exemplaren oder mehr.

Weitere Informationen zu Produkten aus dem Hause REMKO sind auf www.remko.de zu finden.